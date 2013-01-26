تولید 3 نوع پوشش بیولوژیکی برای مهار ریزگردها/ امکان ذخیره آب در زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی بهرامی با بیان اینکه مالچ‌ها پوشش‎‌هایی برای جلوگیری از بلند شدن ریزگردها هستند، افزود: از آنجایی که استفاده از این مالچ‌ها پرهزینه و سخت است، بنابراین در ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌ زیست تولید مالچ‌های بیولوژیک و پلیمری را در دستور کار خود قرار دادیم.



دبیر ستاد توسعه فناوری آب،خشکسالی، فرسایش و محیط‌ زیست معاونت علمی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برای این کار از توان 3 مجموعه علمی کشور استفاده شده است، خاطرنشان کرد: محققان موفق به تولید 4 نوع مالچ تثبیت کننده شدند.

به گفته وی این پوشش‌ها شامل یک نوع مالچ بیولوژیکی با منشا گیاهی، دو مالچ پلیمری و یک مالچ مخصوص مناطقی است که امکان توسعه پوشش گیاهی را ندارند.



بهرامی اظهار کرد: همچنین در کنار این مالچ‌ها، یک هیدروژل هم به منظور ذخیره رطوبتی بیشتر در مناطقی که قابلیت پوشش گیاهی دارند، تولید شده است که باعث ذخیره بیشتر آب در خاک می‌شوند.