مواضع تحریک آمیز و سوء استفاده از حوادث فلوجه/ تشکیل کمیته حقیقت یاب

به گزارش خبرگزاری مهر، تشکیل کمیته حقیقت یاب حوادث فلوجه، اظهارنظرهای تحریک آمیز مقامات و بهره برداری سیاسی از این رویداد و از سرگیری ناآرامی در فلوجه تیتر یک رسانه های امروز عراق را تشکیل می دهند.

درگیری های فلوجه که روز گذشته با یورش برخی عناصر مشکوک به یک ایست بازرسی ارتش در این شهر رخ داد با واکنش برخی گروه های سیاسی روبرو شده است.

بهره برداری سیاسی از حوادث فلوجه

خبرگزاری النخیل گزارش داد: فهرست العراقیه در تلاش برای بهره برداری سیاسی از رویدادهای اخیر عراق، نوری المالکی نخست وزیر این کشور و ائتلاف ملی را مسئول درگیری در فلوجه میان معترضان و نیروهای ارتش دانست.

این فهرست کناره گیری نوری المالکی از نخست وزیری و انتخاب جایگزین برای وی و خروج نیروهای ارتش از فلوجه و جایگزین کردن پلیس محلی به جای آن را خواستار شد.

فهرست العراقیه در ادامه سیاستهای تنش زای خود از سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی خواست که برای برقراری امنیت در عراق تلاش کنند.

گفتنی است در درگیری های روز گذشته فلوجه 7 نفر کشته و حدود 70 نفر زخمی شدند.

اظهارات تحریک آمیز نجیفی

نهرین نت گزارش داد: "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان عراق نیز در اقدامی همسو با برخی جریان های سیاسی همچون العراقیه بدون در نظر گرفتن تمام واقعیت های موجود با طرفداری از یک طیف خاص و روایت معترضان فلوجه از چگونگی درگیری در این شهر، ارتش عراق را به تیراندازی به سوی معترضان متهم کرد.

اتهام نجیفی در حالی مطرح می شود که برخی معترضان آغازگر درگیری فلوجه بودند و به یک ایست بازرسی ارتش در این شهر حمله کردند و سلاح های آن را تحت کنترل خود قرار دادند. این افراد پس از یورش به این ایست بازرسی، پرچم گروه مشکوکی با عنوان"ارتش آزاد عراق" را برافراشتند.

ارتش آزاد عراق چندی پیش از سوی مخالفان دولت مالکی و با هدف انجام حملات تروریستی علیه نیروهای امنیتی عراق تشکیل شد و گفته می شود با گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد در سوریه ارتباط دارد.

رؤسای سه گانه عراق مسئولیت پذیر باشند

سومریه نیوز نیز گزارش داد: "اسعد المشایخی" رئیس کمیسیون دینی شورای استانداری دیاله اظهار داشت شخصیتهای دینی عراق از رؤسای سه گانه کشور (رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور) خواستند که در برابر رویدادهای این کشور مسئولیت پذیر باشند.

شخصیتهای دینی عراق بر ضرورت برآورده کردن خواسته های مشروع معترضان به عنوان راهکار حل بحران این کشور تاکید کردند.

تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره فلوجه

خبرگزاری براثا به نقل از یک منبع پارلمانی گزارش داد: پارلمان عراق امروز در نشست عادی خود با تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی حوادث فلوجه موافقت کرد.

این کمیته متشکل از کمیسیونهای پارلمانی امنیت، دفاع و حقوق بشر است و قرار است با بازدید از فلوجه ظرف 48 ساعت آتی گزارشی از حوادث این شهر ارائه کند.

"سعدون الدلیمی" وزیر دفاع عراق بلافاصله پس از رویدادهای فلوجه دستور تشکیل کمیته حقیقت یاب را صادر کرده بود و بر محاکمه قاطع عاملان درگیری های فلوجه تاکید کرده است.

ربوده شدن 4 سرباز در فلوجه

یک منبع پلیس استان الانبار اظهار داشت : تروریست ها امروز 4 سرباز عراقی را در فلوجه ربودند. این افراد که سوار بر خودرو "BMV" بودند هنگامی که قصد داشتند از پایگاه نظامی در جنوب شهر النعیمیه در جنوب فلوجه خارج شوند توسط تروریست ها ربوده شدند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: تروریست ها سربازان عراقی را به مکان نامعلومی منتقل کردند و نیروهای امنیتی در جستجوی این افراد هستند.

کشته شدن دو سرباز در فلوجه

همچنین امروز دو سرباز عراقی در دو حادثه جداگانه در منطقه "النعیمیه" (15 کیلومتری جنوب فلوجه) و دیگری در منطقه "السینیه" در (10 کیلومتری شمال فلوجه) توسط تک تیراندازها کشته شدند.

به آتش کشیدن یک ایست بازرسی

در همین راستا الجزیره گزارش داد که برخی معترضان امروز یک ایست بازرسی ارتش عراق را به آتش کشیده اند.