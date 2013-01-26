به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قادر کریمی اظهار داشت: تماس های برقرار شده با مرکز فوریت های پلیسی 110،در 10ماهه امسال 9میلیون و662هزاز و751تماس بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 9 میلیون و76 هزار و 228مورد بوده؛6درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از میان تماس های 3 میلیون و 444 هزار و 708 تماس منجر به عملیات پلیس شده که این رقم با توجه به رقم 3 میلیون و 52هزار و 995 مورد در 10ماهه سال گذشته،افزایش 13درصدی را نشان می دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برقراری افزایش تماس های شهروندان با پلیس بیانگر نهادینه شدن پلیس جامعه محور در جامعه بوده و جرایم نیز تاحدوی روند نزولی به خود گرفته است،تصریح کرد:مردم نیروی انتظامی را برای حل مشکل شان پناهگاه مطمئنی می دانند و پلیس پایتخت نیز آمادگی پاسخگویی به مطالبات و خواسته های به حق شهروندان تهرانی در حوزه مسایل انتظامی،ترافیکی و نظم و انضابط اجتماعی و طرح های امنیت محله محور را دارد.

معاون عملیات پلیس تهران با تأکید بر افزایش توان عملیاتی پلیس در مقابله با جرایم عنوان کرد:حضور به موقع پلیس موجب افزایش احساس امنیت در جامعه می شود.

وی اضافه کرد:از یک میلیون و 426هزار و 23 تماسی که منجر به راهنمایی و دریافت اطلاعات شهروندان از پلیس شده نسبت به10ماهه سال گذشته که یک میلیون و276هزارو 341تماس بوده؛12درصد افزایش داشته که این امر نشان می دهد شهروندان با مجموعه پلیس پایتخت تعامل خوب و سازنده دارند.

سرهنگ کریمی اظهار داشت: در این مدت مواد مخدر12درصد،حوادث و سوانح8درصد،اختلافات خانوادگی20درصد،اختلافات و جرایم ملکی13درصد،تخلفات و جرایم صنفی17درصد و جرایم رایانه ای 43درصد کاهش نسبت به 10ماهه سال گذشته داشته است.

کریمی با اشاره به اینکه تلفن 110 پلیس در طول شبانه روزی همراه مردم بوده و پل ارتباطی شهروندان با نیروی انتظامی می باشد،از شهروندان به خصوص خانواده های تهرانی خواست هرگونه موارد مشکوک را به سرعت با مرکز فوریت های پلیسی در میان بگذارند در کمترین زمان ممکن اقدام قانونی با آن صورت پذیرد.

معاون عملیات پلیس پایتخت در خاتمه بیان داشت:شهروندان می توانند موارد ضروری از جمله مزاحمت ها،نزاع و درگیری، شرارت، تصادفات و وقایع و اتفاقات مهم را به این مرکز اعلام کنند تا پلیس در کمترن زمان ممکن بتواند در محل حادثه حاضر شوند.