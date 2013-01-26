به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی نیوز، کریگ زادان و نیل مرون گفتند که در این میان سه فیلم جایگاهی ویژه دارند: "شیکاگو"، "دریم گرلز" و فیلم "بینوایان".

این سه فیلم در میان تماشاگران و منتقدان خوب ظاهر شدند. "شیکاگو" سال 2002 برنده جایزه بهترین فیلم اسکار شد، "دریم گرلز" در سال 2006 برای جنیفر هادسون یک جایزه به همراه آورد و "بینوایان" هم نامزد هشت جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم اسکار امسال شده است.

این که این قسمت از مراسم روی فیلم‌های کمتر پسندیده شده سال‌های اخیر هم تمرکز می‌کند یا خیر، هنوز معلوم نیست.

اما این تنها گرامیداشت مراسم اسکار 2013 نخواهد بود و تهیه‌کنندگان اعلام کردند که قصد دارند سالگرد پنجاه سالگی جیمز باند را نیز با تقدیم کردن قطعه‌ای خاص به این ابرجاسوس جشن بگیرند.

مراسم اسکار روز 24 فوریه (6 اسفند) برگزار خواهد شد.