به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برنامه ریزی دهه فجر فیروزکوه ظهر شنبه با حضور سعید افشارنادری فرماندار، علی خضری معاون سیاسی فرمانداری، حسین حیدری شهردار فیروزکوه و رؤسای سایر ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه برگزار شد .

سعید افشار نادری در این مراسم گفت: از دهه 40 با رهبری امام(ره) زحمات زیادی برای به ثمر رسیدن انقلاب و از بین بردن نظام استکباری و استثماری که به دنبال چپاول و به یغما بردن این کشور و ملت بودند، کشیده شده است.

افشارنادری گفت: یکی از مقاطع مهم و ماندنی، دهه فجر سال 57 است به این دلیل که طومار استبداد و ظلم در این دهه و در این سال برچیده شد که اوج آن در روز 22 بهمن همان سال بود.

وی افزود: اهمیت انقلاب اسلامی از اینجا روشن می شود که بر علیه این انقلاب عناد و توطئه های زیادی از بدو شروع آن تا کنون وارد شده است، مانند هشت سال جنگ تحمیلی، جنگ روانی و تحریم که همین طور ادامه دارد.

انقلاب 57 نقطه شروع عزت مردم ایران بود

فرماندار شهرستان فیروزکوه بیان داشت: بیان کلید واژه انتخابات تحت عنوان انتخابات آزاد، تحریم رسانه ها همه اینها نشانگر اهمیت انقلاب اسلامی است که نقطه شروع عزت مردم ایران است و نقطه شروعی برای بیداری جهان اسلام بود که کلید آن با به وجود آمدن انقلاب رقم خورد که نتیجه اش را اکنون در کشورهای اسلامی به چشم می بینیم.

وی ادامه داد: شعاع گسترده انقلاب، اقتدار و عزتی بخشیده است که به دنبال آن پیشرفتهای اقتصادی و علمی به وجود آمده که همه اینها به موازات دشمنی ها بوده است.

دهه فجر تجلی و مظهر فداکاری و وحدت رهبری و مردمی است

افشار نادری تصریح کرد: دهه فجر تجلی و مظهر فداکاری و وحدت رهبری و مردمی است و به همین دلیل باید یاد دهه فجر را زنده نگهداریم و این میراث گرانبها را به نسل بعد منتقل کنیم، قبل از انقلاب تحقیرهای زیادی در عرصه های مختلف شدیم و باید قدر انقلاب را بدانیم، چراکه هرچه داریم از برکات این انقلاب کبیر است.

وی اضافه کرد: می بینیم انقلابهای زیادی در جهان رخ داده است که یاد آن را با چیزهای کوچکی مانند رژه زنده نگه می دارند ولی ویژگی منحصر به فرد انقلاب ایران این است که مردم همیشه در صحنه هستند و هنوز هم این طراوت و حضور را می بینیم و در هیچ کجای دنیا این سرزندگی وجود ندارد و در روز 22 بهمن مردم ایران این اقتدار را همه ساله به دنیا نشان می دهند.

این مسئول در پایان گفت: در دهه فجر باید تلاش کنیم برنامه های خوبی را در سطح شهر اجرا کنیم، زیرا همواره کسانی هستند که قصد تحریف در تاریخ انقلاب را دارند.

گفتنی است، در دهه فجر پروژه های عمرانی فیروزکوه نیز در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت.