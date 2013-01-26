بازیهای مضرکامپیوتری جای بازیهای پرتحرک بومی را گرفته اند/ لزوم احیای بازیهای بومی

فرحناز رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسئله مشکلات عدیده ای برای کودکان و نوجوانان از جمله تنبلی، چاقی و خشونت را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه با رشد بازیهای کامپیوتری بازیهای بومی رو به فراموشی رفته اند، اظهار داشت: متاسفانه نسل جدید با آداب و آیین های بومی بیگانه شده اند.

رحیمی افزود: این نسل از انجام بازی‌های شاد و پرتحرک بومی محروم‌اند و امروزه به دلیل شرایط زندگی و فضای کوچک منازل و زندگی آپارتمان نشینی، شاهد فراموشی آن بازیها هستیم.

وی بر احیای بازیهای بومی در فضای فرهنگی وآموزشی مدارس تاکید کرد و گفت: بازی بومی محلی قابلیتهای بالایی در ایجاد نشاط و شادی واقعی در کودکان و نوجوانان دارند.

این کارشناس کانون پرورش فکری یادآور شد: در این راستا هم اکنون برخی بازیهای بومی و محلی در مراکز فرهنگی و هنری دهدشت اجرا می شود.

وی افزود: هدف از اجرای بازی‌های بومی محلی، احیای فرهنگ بومی منطقه‌ای در نسل جدید، کاهش گرایش به بازیهای رایانه ای و ایجاد شادی و نشاط در کودکان و نوجوانان است.