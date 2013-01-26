کمیته های برتر ستاد دهه فجر بناب تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، ناصر بزاز بنابی ظهر شنبه در جلسه ستاد دهه فجر این شهرستان از تجلیل سه کمیته، نهاد و برنامه برتر دهه فجر توسط ستاد دهه فجر بناب خبر داد و افزود: کمیته ها و نهادهایی که برنامه جامع، جذاب و مبتکرانه داشته و در تبیین و تشریح دستاوردها و موفقیت های انقلاب اسلامی نقش تأثیرگذار ایفا کنند ، تجلیل خواهند شد.

وی اجرای برنامه های کیفی، محتوایی و جامع را از ضرورت ها و اولویت های اصلی و محوری ستاد دهه فجر شهرستان بناب اعلام کرد.

بخشدار مرکزی و مسئول ستاد دهه فجر شهرستان بناب کمیته های فعال در ستاد دهه فجر این شهرستان را 14 کمیته اعلام و اظهار کرد: این کمیته ها تمام اقشار، ادارات، نهادها و ارگانهای مختلف مردمی و اداری را زیرپوشش قرار می دهند که یکی از این کمیته ها کمیته ارزیابی است و برنامه های کل کمیته های ستاد را ارزیابی خواهد کرد.