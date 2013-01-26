ایران به دنبال پیاده سازی مدلی در یکپارچه سازی مراقبتهای بهداشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جیهان طویلا روز شنبه در دومین جشنواره حاکمیت بالینی که مرکز همایشهای رازی برگزار شد، اظهار داشت: ایران در حال پیاده سازی مدلی برای یکپارچه سازی مراقبتهای بهداشتی با کیفیت است و در زمینه این تلاشها در دنیا جزو کشورهای پیشتاز قرار دارد.

وی افزود: سازمان بهداشت جهانی در تمام سطوح اعم از ستادی، منطقه ای و کشوری مشتاق پیاده سازی این برنامه هاست و از آن پشتیبانی می کند.

طویلا ادامه داد: توجه متمرکزتر به ایمنی بیمار و ایجاد نظام هایی بر اساس شواهد در جهت ارتقای کیفیت مراقبت ها و ایمنی بیمار جزو برنامه های اولویت دار سازمان بهداشت جهانی است.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران خاطرنشان کرد: استقرار راهنمای ارزیابی ها، چک لیست ایمنی در جراحی، راهنماهای بالینی، آموزش و معرفی استانداردهای حاکمیت بالینی و پایلوت و اجرای آنها برنامه هایی است که سازمان جهانی بهداشت حمایت فنی خود را از آن اعلام می دارد.