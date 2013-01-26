برگزاری ۲۶ ویژه برنامه انقلاب در استان مرکزی/برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر٬ سیف الله کریم زاده٬ ظهر روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه٬ افزود: ۲۶ عنوان برنامه به همت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می شود.



وی همچنین از به صدا در آمدن زنگ انقلاب در روز ۱۱ بهمن راس ساعت ۹:۳۳ دقیقه همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این مراسم به دلیل تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه که مصادف با ۱۲ بهمن و ورود تاریخی امام راحل (قدس) است٬ ۱۱ بهمن برگزار خواهد شد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه زنگ انقلاب در دو هزار و ۱۰۰ آموزشگاه استان نواخته خواهد شد٬ خاطر نشان کرد: این مراسم با حضور مسوولان استان مرکزی در آموزشگاه نمونه فرشتگان ناحیه ۲ اراک برگزار می شود.



کریم زاده در بخش دیگری از سخنانش از حضور در شورای اداری استان همزمان با ورود تاریخی امام خمینی(ره) در خمین خبر داد و گفت: در این مراسم نیز راس ساعت ورورد رهبر کبیر انقلاب زنگ انقلاب به صدا در خواهد آمد.



وی اضافه کرد: معلمان در این ایام در راستای ترویج و گسترش دستاوردهای انقلاب به نسل حاضرو تهیه برشور های با این مضامین فعالیت خواهند کرد.



مسوول کمیته فرهنگیان و دانش آموزان ستاد دهه فجر استان مرکزی بهره گیری از معلمان در راستای معرفی آرمان های انقلاب٬ تعیین نقش ارزنده آنان٬ تجلیل از مقام شامخ خانواده ها فرهنگیان و دانش آموزان شاهد و ایثار گر و انشاء با موضوع انقلاب و رویدادهای آن را از جمله برنامه های این کمیته عنوان کرد.



اجرای سرود ۱۳۵۷ نفره دانش آموزان اراکی



کریم زاده همچنین از اجرای سرود ۱۳۶۷ نفره دانش آموزان در استان خبر داد و تصریح کرد: این سرود در روز ۲۲ بهمن ماه بعد از راهپیمایی در مصلی اراک برگزار می شود.



وی اظهار کرد: در شهرستان ها نیز به دلیل تعداد محدود دانش آموزان این سرود با حضور ۵۷ دانش آموز برگزار می شود.



برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب در استان مرکزی



مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: نشست دختران جوانا و بانوان مبارز در دوران انقلاب از دیگر برنامه های این کمیته است.



کریم زاده افتتاح هیئت مذهبی فرهنگی٬ افتتاح یادمان شهدای فرهنگی ساوه و خمین٬ مهمانی لاله ها٬ تهیه بروشور زندگی نامه ۵ شهید فرهنگی انقلاب و ویژه برنامه ای با حضور معاون وزیر و رییس سازمان غیر دولتی در زرندیه را از دیگر برنامه های کمیته فرهنگیان و دانش آموزان ستاد دهه فجر استان مرکزی عنوان کرد.