به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفاسم گل پرور گفت: این جشنواره با هدف گرامی داشت ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، ایجاد نشاط و شادابی، مشارکت خانوادگی و استحکام بخشی به کانون خانواده و آشنایی با علم نجوم ویادگیری جهات جغرافیایی برگزار می ‌شود.



وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی از طریق توزیع بروشور و پیام کوتاه صورت گرفته، ادامه داد: ثبت نام از شرکت کنندگان ایثارگر از 20دی ماه آغاز شده و تا چهارم بهمن ادامه یافته و تاکنون 90نفر از همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و خانواده ایشان در این جشنواره ثبت نام کرده اند که به همراه خانواده حدود یکصد و 20نفر در این جشنواره حضور خواهند داشت.



وی اضافه کرد: جهت آشنایی شرکت کنندگان با کاربردها، ابزار ممکن برای ساخت ساعت آفتابی و نحوه ساخت، دو کلاس آموزشی روز پنج شنبه ویژه دانش آموزان شاهد و ایثارگر مقطع دبستان و راهنمایی و دانش آموزان مقطع متوسطه و بزرگسالان برگزار شد.



وی ادامه داد: شرکت کنندگان تا 15بهمن ماه مهلت دارند تا آثار شان را به کانون مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) ارایه نمایند.

گل پرور افزود: جشنواره بزرگ طراحی و ساخت ساعت های آفتابی 19 و 20 بهمن ماه در مدرسه امام صادق (ع) برگزار می گردد.



اتمام ساماندهی هفت گلزار شهید قم در دهه فجر انقلاب اسلامی



معاون مسکن بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قم گفت: ساماندهی هفت گلزار شهید در ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی به اتمام رسیده و رونمایی می گردد.



محمد جعفری افزود: این گلزارها در بخشهای کهک و سلفچگان و مرکزی شامل گلزار شهدای کرمجگان، ساریه خاتون، میم، قباد بزن، امامزاده عبداله ، امامزاده محسن، قبرستان نو است.



وی ادامه داد: همگی این گلزارها تک مزاری بود و هزینه ساماندهی هر مزار 28 میلیون ریال است.



معاون مسکن بنیاد شهید وامور ایثارگران قم افزود: سه روستای کرمجگان با هشت مزار شهید، روستای قباد بزن با دو مزار شهید و روستای میم با پنج مزار شهید از روستاهای بخش کهک و روستای ساریه خاتون بخش سلفچگان با دو مزار شهید ، روستای قلعه چم با دو مزار شهیداز بخش سلفچگان ساماندهی شده است.



وی ادامه داد: این گلزارهای اغلب در سالجاری آغاز شده و طی چند ماه گذشته به ساماندهی رسیده است.



جعفری افزود: گلزار شهدای سوم خرداد نیز جزء گلزارهایی است که با دارا بودن فضای فرهنگی در سال 90 و همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر ساماندهی شد و بخشی از نمای کاشیکاری بیرونی گلزار باقی مانده بود که در ایام دهه مبارک فجر به اتمام می رسد.



وی با بیان اینکه ساماندهی گلزار شهدای فتح خرمشهر با 60 شهید نیز از سال 86 آغاز شد، افزود: گلزار شهدای روستای فردو نیز هم اکنون به اتمام رسیده و تنها کف سازی آن باقی مانده که در صورت مساعد بودن شرایط جوی این گلزار نیز در ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی رونمایی می شود.





معاون مسکن بنیاد شهید وامور ایثارگران قم ادامه داد: هم اکنون 70 گلزار شهید در استان قم است که از این تعداد 28 گلزار شهید ساماندهی شده ، 14 گلزار در دست ساماندهی است و مابقی هنوز احداث نشده است.



وی افزود: کلیه گلزارها به استثنای گلزار شهدای شیخان و روستای گیو طراحی شده است.