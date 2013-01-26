به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی با اشاره به برگزاری جشنواره صدای عشایر در تهران گفت: جمعی از عشایر استان قم با هماهنگی انجام شده با حضور پرشور در این نمایشگاه با برپایی سیاه چادر، آداب و رسوم سنتی، لباس های محلی، وسایل زندگی، غذاها و شیرینی جات، صنایع دستی و هنرهای سنتی خود را در کنار عشایر استان های دیگر به نمایش می گذارند.



وی افزود: هتل ها، مجتمع های پذیرایی و گردشگری بین راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مجری تورهای ارزان قیمت و قم گردی، هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی استان قم در این نمایشگاه ضمن معرفی مهمترین جاذبه های طبیعی، مذهبی و گردشگری استان خدمات اقامتی و خدماتی خود را در 20 غرفه به بازدید کنندگان عرضه می کنند.



نمایشگاه صدای عشایر از تاریخ 14 بهمن سال جاری به مدت 5 روز در محل نمایشگاه بین المللی تهران از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.