به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی با اشاره به برگزاری جشنواره صدای عشایر در تهران گفت: جمعی از عشایر استان قم با هماهنگی انجام شده با حضور پرشور در این نمایشگاه با برپایی سیاه چادر، آداب و رسوم سنتی، لباس های محلی، وسایل زندگی، غذاها و شیرینی جات، صنایع دستی و هنرهای سنتی خود را در کنار عشایر استان های دیگر به نمایش می گذارند.
وی افزود: هتل ها، مجتمع های پذیرایی و گردشگری بین راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مجری تورهای ارزان قیمت و قم گردی، هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی استان قم در این نمایشگاه ضمن معرفی مهمترین جاذبه های طبیعی، مذهبی و گردشگری استان خدمات اقامتی و خدماتی خود را در 20 غرفه به بازدید کنندگان عرضه می کنند.
نمایشگاه صدای عشایر از تاریخ 14 بهمن سال جاری به مدت 5 روز در محل نمایشگاه بین المللی تهران از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم از حضور پرشور عشایر استان قم در نمایشگاه صدای عشایر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارجمندی با اشاره به برگزاری جشنواره صدای عشایر در تهران گفت: جمعی از عشایر استان قم با هماهنگی انجام شده با حضور پرشور در این نمایشگاه با برپایی سیاه چادر، آداب و رسوم سنتی، لباس های محلی، وسایل زندگی، غذاها و شیرینی جات، صنایع دستی و هنرهای سنتی خود را در کنار عشایر استان های دیگر به نمایش می گذارند.
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