داوداوغلو خواستار "اقدام بزرگ" غرب در مورد سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "احمد داوداوغلو" که برای شرکت در نشست سالانه داووس به سوئیس سفر کرده در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام داشت : بازیگران اصلی بین المللی باید تلاش های خود در مورد سوریه را افزایش بدهند.

وزیر خارجه ترکیه در ادامه مدعی بغرنج بودن وضعیت انسانی در سوریه شده و خواستار آن شد که کشورهای غربی برای جلوگیری از ادامه این وضعیت دست به کار شوند.

از آغاز بحران در سوریه، ترکیه به همراه کشورهای قطر و عربستان سعودی در حمایت از تروریست های سوری وارد عمل شدند و تلاش کردند تا با ارائه کمک های مالی و تسلیحاتی گروه های فوق را در مبارزه با حکومت بشار اسد یاری دهند.