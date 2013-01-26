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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

آیت الله ایمانی:

معماری مسکن در شیراز نماد فرهنگ اسلامی باشد

معماری مسکن در شیراز نماد فرهنگ اسلامی باشد

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: نما و معماری مسکن در شیراز باید نماد فرهنگ اسلامی و نشان دهنده فرهنگ و تمدن دینی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسد اله ایمانی در جمع جامعه روحانیون شیراز افزود: یکی از مسائل مهم در سبک زندگی موضوع مسکن است.

وی تصریح کرد: اکنون شهر شیراز دچار یک هرج و مرج در نما و ساخت و ساز شده، به گونه ای که در خیابانهای شهر ساختمان هایی از فرهنگ کشورهای غربی همچون ایتالیا، فرانسه و انگلیس دیده می شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان گفت: رسیدگی به فرهنگ معماری ساختمانها و خیابانهای شیراز را به عنوان مطالبه از مسئولین مطرح می کنم.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: مسئولین باید برای ساخت و ساز آپارتمان ها برنامه ریزی داشته باشند. آپارتمان سازی نباید برای ساکنین دیگر منازل مزاحمتی ایجاد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سومین حرم اهل بیت(ع) بودن شیراز و سابقه و جایگاه این کلان شهر در فرهنگ و تمدن انسانی، ادامه داد: نمای معماری شیراز باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: سبک زندگی بحث ادامه داری است و به مقطع خاصی مربوط نمی شود و روحانیت وظیفه دارد سبک زندگی مردم را بر اساس دستورات دینی مطرح کند.

رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان، تمدن نوین اسلامی را دارای دو بخش دانست و بیان داشت: یک بخش به امکانات و تجهیزات مربوط می شود و بخش دوم نوع زندگی جامعه است.

کد مطلب 1800838

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