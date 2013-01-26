افتتاح مجتمع فرهنگی ورزشی ایثار البرز در ایام دهه فجر

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های متعدد بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز در این ایام دهه فجرگفت: مجتمع فرهنگی ورزشی ایثار در ابعاد دو هزار و 500 متر مربع در آزادگان کرج افتتاح خواهد شد.

وی تصریح کرد: 8 گلزار شهدا نیز در سطح استان مناسب سازی و ساماندهی شده که در این ایام افتتاح می شوند.

برگزاری یادواره شهدای اسلام ویژه ایام دهه فجر در استان البرز

وی همچنین از برگزاری اولین یادواره شهدای اسلامی در استان البرز در 15 بهمن ماه خبر داد.

ایزدی گفت: از دیگر برنامه ها در ایام دهه فجر اجرای نمایش تناتر به مدت 5 روز در سالن شهید فهمیده واقع در بلوار موذن خواهد بود.

افتتاح رونمایی از سایت شهدا در استانداری و چاپ زندگی نامه شهدا و برگزاری مسابقه انشا نویسی با موضوعیت پیروزی انقلاب اسلامی نیز از دیگر برنامه های ویژه این ایام در بنیاد شهید البرز است که ایزدی به آنها اشاره کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: شروع پروژه ضبط و ثبت مسنتند سازی ایثارگران و خاطرات آنها در جنگ ها نیز از جمله اقدامات این نهاد در دهه فجر خواهد بود.

وی اظهار داشت: در طول ایام دهه فجر دیدار با خانواده های معظم شهدا و آزادگان سیاسی و برگزاری مراسم تقدیر از جانبازان و ایثاگران انقلاب نیز در دستورکار قرار گرفته است.

ایزدی از برگزاری نمایش میهمانی لاله ها در 19 شهر در سراسر کشور خبر داد و گفت: این نمایش در کرج به صورت متمرکز در امامزاده محمد اجرا خواهد شد.