اساس شکل گیری انتخابات در ایران اسلامی خواست و آراء مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی گفت: اساس شکل گیری جمهوری اسلامی ایران خواست واقعی و آراء خود مردم است و آحاد مختلف ایران اسلامی طی سال های پس از پیروزی شکومند اسلامی همواره هرجا که به حضور آنان نیاز بوده با قدرت و مشارکت گسترده ای علاقه و اشتیاق خود را به نظام نشان داده اند.

وی با اشاره به اینکه از اول انقلاب تاکنون دشمنان سعی و تلاش کرده اند که انتخابات های برگزار شده در کشور را غیر دموکراتیک عنوان کنند، خاطرنشان کرد: معاندین نظام به دلیل اینکه از واقعیات جامعه ایران بی اطلاع هستند همواره راه و مسیر اشتباه را علیه این مردم غیور در پیش می گیرند زیرا آنان تنها به مادیات و جدا از اندیشه های بسیجی و بابصیرت مردم ایران فکر می کنند.

وی با بیان اینکه مردم ولایی و متعهد ایران اسلامی با تبعیت از فرامین رهگشای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) همواره و پیوسته در صحنه های مختلف انقلاب حضور منسجمی دارند همچنین به اصول دموکراسی واقعی و مردم سالاری دینی نیز پایبند هستند، افزود: در ایران اسلامی ولی نعمتان واقعی انقلاب خود مردم هستند و بر همین اساس هر جا که به حضور آنان نیاز باشد با قاطعیت حضور گسترده خود را به جهانیان نشان می دهند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تصریح کرد: دشمنان بدانند که انتخابات در این مملکت بر اساس رای و فکر ملت صورت می‌گیرد و زیبایی انتخابات کشور در این است که کسی قدرت تشخیص این را ندارد که چه کسی برنده انتخابات است.

هاشمی افزود: همانطوری که مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) فرموده اند، انتخابات همواره بصورت آزادو براساس رای مردم در ایران اسلامی برگزار شده و می شود و صحبت انتخابات آزاد که از سوی دشمنان مطرح می شود، کاملاً منافقانه و فتنه جویانه است.

وی اظهار داشت: بدون شک حضور گسترده مردم در انتخابات آینده ضمن اینکه پاسخ مناسبی به یاوه گویان استکبار جهانی است، در تقویت بیش از پیش پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز موثرخواهد بود.