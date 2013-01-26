تردد بیش از یک میلیون وسیله نقلیه در آزاد راه کرج به تهران و بالعکس

محمدجواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد تعداد خودروها گفت: تعداد وسایل نقلیه طی هفت روز گذشته در آزاد راه کرج به تهران و بالکعس یک میلیون و 290 هزار و 661 است.

وی افزود: روزانه به صورت میانگین تردد آزاد راه کرج به تهران وبالعکس 184 هزار و380 وسیله نقلیه در هفت روز گذشته است.

وی تصریح کرد: آزاد راه کرج به قزوین و بالعکس تا مقطع هشتگرد نیز 592 هزار و 266خودرو تردد کرده است.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان البرز افزود:میانگین تردد به صورت روزانه از محور کرج به قزوین و بالعکس 84 هزار و 609 وسیله نقلیه بوده است.

وی از 83 هزار و 34 خودرو در محور کرج به قزوین و بالعکس تا مقطع جاده قدیم اشاره کرد و گفت: میانگین تردد روزانه این مسیر 11 هزارو 467 خودرو است.

محمدجواد عطرچیان اظهار داشت: 108 هزار و 426 وسیله نقلیه در آزاد راه کرج به چالوس تا مقطع آدران عبور کرده است.

وی افزود: میانگین تردد روزانه محور کرج به چالوس تا مقطع آدران 15 هزارو 489 خودرو است.

عطرچیان گفت: آمار تعداد خودروها درآزاد راه ماهدشت به اشتهارد و بالعکس 122هزار و275 خودرو بوده که میانگین تردد روزانه این محور 17 هزار و 467 وسیله نقلیه است.