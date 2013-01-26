کرسیهای آزاداندیشی با محوریت اقتصاد مقاومتی در دهه فجر برگزار می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی نصیری روز شنبه در یک نشست خبری در خصوص ویژه برنامه های سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: به مناسبت دهه فجر 450 برنامه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در سطح استان تهران طراحی و تدوین شده است که بخشی از آنها به‌ طور مشترک در همه شهرستانهای استان تهران برگزار می ‌شود و از این میان 35 برنامه شاخص برنامه ‌های سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) در دهه فجر است.

وی بیان داشت: به دلیل محدودیت زمان، برنامه ‌ها در دو بخش طراحی شده است و برخی از برنامه ‌ها پیش از آغاز دهه فجر آغاز شده است که در این مدت به‌ طور منظم و متداوم برگزار می ‌شود و بخش دیگری از برنامه ‌ها با آغاز ایام دهه فجر پیگیری و اجرا می‌ شود.

برنامه ‌هایی پیش از دهه فجر پیگیری شده است

سردار نصیری ادامه داد: برنامه ‌هایی پیش از دهه فجر پیگیری شده است، راه اندازی و افتتاح مجموعه پیشکسوتان در هفته گذشته در این سپاه که با حضور فرماندهان و پیشکسوتان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) برگزار شد و در واقع مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هویت خودش زنده است.

وی تصریح کرد: کارگاه هم‌ اندیشی فرماندهان حوزه ‌های مقاومت از شنبه هفتم بهمن ماه در دانشگاه شهید مطهری شروع شده و به مدت چهار روز برگزار می شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اضافه کرد: یکی از راهکارهای دشمنان نظام به‌ ویژه در ایام انتخابات، جنگ اقتصادی است که به همین دلیل کرسیهای آزاداندیشی با محوریت اقتصاد مقاومتی در دانشگاه‌ ها، مدارس و محلات برگزار می ‌شود اگرچه این کرسیهای آزاداندیشی از چندی پیش در مساجد درحال پیگیری است، اما در این ایام به‌ صورت ویژه و مداوم در تمام شهرستانهای استان تهران برگزار خواهد شد.

27 پروژه محرومیت زدایی در سطح استان تهران به بهره‌ برداری می رسد

وی گفت: 27 پروژه محرومیتزدایی در سطح استان تهران به بهره‌ برداری خواهد رسید که بهسازی مساجد، احداث خانه عالم، حسینیه‌ ها و... از جمله این پروژه‌هاست، البته تعداد این پروژه‌ها در سطح استان تهران بیش از این است که در این ایام 27 مورد آن به بهره ‌برداری می ‌رسد.

سردار نصیری افزود: گفتمان ولایت سرفصل برنامه ‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایام دهه فجر است و همچنین جشنواره ورزشی خواهران و برادران توسط بسیج طلاب که برای نخستین بار با محوریت طلاب پیگیری می ‌شود، برگزار خواهد شد و مسابقات تنیس روی ‌میز، تکواندو و... از دیگر برنامه ‌های ورزشی سپاه در ایام دهه فجر است.

افتتاح کانون بازنشستگان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) همزمان با سالروز ورود امام‌(ره)

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران تصریح کرد: کانون بازنشستگان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران همزمان با سالروز ورود حضرت امام‌ خمینی(ره) به میهن اسلامی افتتاح می‌ شود و طی این روز از بازنشستگان و پیشکسوتان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران تجلیل به‌عمل می‌ آید.

وی ادامه داد: یک سال است که بسیج اقشار شکل گرفته است و یادواره شهدای شاهد جامعه پزشکی، جشنواره علمی جامعه پزشکی، فراخوان مقالات با محوریت انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه ‌های بسیج اقشار در این دهه است.

سردار نصیری در پایان دیدار با خانواده معظم شهدا را از دیگر برنامه ‌های سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در ایام دهه فجر دانست و بیان داشت: در این ایام به ‌صورت ویژه از خانواده ‌های معظم شهدا به ‌ویژه شهدای دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران بازدید خواهد شد.