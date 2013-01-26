به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالحسین افتخاری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال‌های اخیر تحولات بسیار عظیمی در شبکه‌های مخابراتی کشور ایجاد شده است و در استان بوشهر یز شاهد این تحولات هستیم به نحوی که بوشهر جزو استان‌های برتر در این زمینه است.

وی به توسعه زیرساخت‌های مخابراتی استان بوشهر اشاره کرد و افزود: طی چهار سال اخیر 800 کیلومتر فیبر نوری در استان بوشهر اجرا شده است که این شبکه‌ها از شمال استان به جنوب استان اجرا شده است و حجم بسیار عظیمی نیز شبکه‌های هم‌مسیری ایجاد شده است که می‌تواند بسیاری از نیازهای استان را در بخش‌های مختلف تامین کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر به ارزش بالای شبکه‌های هم‌مسیری اشاره کرد و بیان داشت: این شبکه‌ها دارای قدرت مانور بالایی است و 25 هزار پورت ای‌دی‌اس‌ال را از همین طریق واگذار خواهیم کرد و همه بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی و شرکت‌هایی که اعلام نیاز کنند را تامین می‌کند.

وی با اشاره به تامین 255 کیلومتر فیبر نوری برای اتصال سازمان‌ها و شرکت‌های به شبکه‌های سراسری، خاطرنشان ساخت: برای اجرای شبکه‌های فیبر نوری بیش از 14 کیلومتر کانال‌سازی انجام شده که 60 میلیارد ریال هزینه در پی داشته است.

سرمایه‌گذاری 120 میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی



افتخاری از سرمایه‌گذاری 120 میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در استان بوشهر خبر داد و گفت: این میزان سرمایه‌گذاری تنها از محل درآمدهای داخلی استان بوشهر انجام شده است و این در حالی است که طی چند سال اخیر پالس‌های مخابراتی هیچ افزایشی نداشته است.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته 330 سایت BTS در استان بوشهر وجود داشت، ادامه داد: در حال حاضر این میزان با 137 مورد افزایش به 467 سایت رسیده است و پوشش شبکه‌های ما به 98 درصد جمعیت و مساحت جغرافیایی استان بوشهر رسیده است در حالی که مقدار متوسط کشوری آن 95 درصد است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر به دو درصد باقی‌مانده اشاره کرد و عنوان داشت: این محل‌ مربوط به جاده جم به طاهری است که ما کار خود را انجام داده‌ایم و تنها بایستی برق مورد نیاز برای آن تامین شود.

وی با اشاره به آنتن‌دهی موبایل در بیش از 560 روستای استان بوشهر، افزود: بالغ بر 860 هزار مشترک همراه اول در استان بوشهر داریم که بیش از 400 مشترک آن در چهار سال اخیر افزوده شده است.

افتخاری از افزایش 500 هزار مورد به ظرفیت msc استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: این ظرفیت در حال حاضر به 900 هزار رسیده است.

وی از افتتاح 332 پروژه و طرح در دهه فجر امسال در استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: 40 میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌ها هزینه شده است که شامل شبکه‌های فیبر نوری، مرکز سوئیچ، آنتن‌های BTS، پروژه‌های دیتا، ساختمان و طرح‌های اختصاصی است.