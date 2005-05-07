نويسنده لهستاني : وضعيت نشر كتاب در ايران ، بهتر از لهستان است

اين نويسنده لهستاني در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ما براي ترجمه ، به خصوص آثار حماسي در شعرفارسي مشكلات بسياري داريم وبا مشكل مواجه مي شويم . درترجمه آثار ادبيات معاصر به زبان لهستاني مشكلات لغوي داريم .مثلا اكثر اصطلاحات ولهجه ها در هيچ فرهنگ لغاتي يافت نمي شود وتنها راه اين است كه به يك كتاب ديگر مراجعه كنيم يا از شخصي فارسي زبان معني اين كلمه رابپرسيم .

اين استاد دانشگاه هاي لهستان درباره مشكلي كه مترجم لهستاني زبان با ادبيات كلاسيك دارد گفت : مشكلاتي كه مترجم ادبيات كلاسيك باآن ها دست وپنجه نرم مي كند دردرجه اول عبارتند از پيچيدگي ها وابهامات دستوري وساختارجمله فارسي ، واژه هاي قديمي وناياب، زمينه هاي تاريخي وفرهنگي متون ومشكلات ديگركه ناشي از تفاوت فرهنگي ، ديني و اجتماعي است.



مترجم كتاب " طوبي ومعناي شب " به زبان لهستاني ، نوشته شهرنوش پارسي پورافزود : در بعد معنوي زندگي آدم ها و شخصيت هاي داستاني عمده مشكلي كه مترجم با آن روبرو است به زمينه مذهبي برمي گردد . البته دين اسلام ومسيحيت داراي اصول ومفاهيم بنيادي مشتركي است مانند مفهوم خدا وفرشتگان ، بهشت وشيطان و برخي موضوعات ديگربراي هردو دين يكي است امابرخي از مفاهيم مانند محرم ونامحرم ، هو و، صيغه و مانند آن در فرهنگ وزبان لهستاني معناي محدود تري دارد.







آنا كرانسا ولسكا : من فعلا سرگرم ترجمه شاهنامه فردوسي به زبان لهستاني هستم .

وي ياد آور شد : درترجمه براي نام بردن از برخي از اشياء كه فقط در ايران استفاده مي شود ، مشكلاتي وجود دارد وما به عنوان مترجم بايد براي نام بردن ازاين اشياء بايداز توصيف استفاده كنيم مثلا چيزي مثل " كرسي " كه در ايران مورد استفاده دارد ودر جاي ديگري از دنيا وجود ندارد . در ترجمه اگر فقط بنويسم " كرسي " كسي متوجه منظور از كرسي چه وسيله اي است اما مجبوريم در پاورقي اشاره كنيم كه اين وسيله چيست .

مترجم كتاب "بوف كور" به زبان لهستاني ، درباره ميزان استقبال ازهنرايراني گفت : مردم در كشور ما ( لهستان ) بيشتر به سينماي ايران علاقه نشان مي دهند و ادبيات معاصر ايران را فقط روشنفكران وقشر تحصيلكرده مي شناسند. اما برخي از كتابهامانند بوف كور از سالهاي گذشته در لهستان چاپ شده است وبرخي ازمردم عادي هم با اين كتاب آشنا هستند. متاسفانه اين كتاب سالها است كه تجديد چاپ نشده ، دربازار كتاب وجود ندارد وفقط بايد در كتابخانه ها آنرا خواند .

خانم كرانساولسكا، درباه وضعيت انتشار كتاب در لهستان گفت : در لهستان آنطور كه من در ايران مي بينم انتشار كتاب رونق ندارد . در كشور من كتاب بسيار گرانتر از ايران است در لهستان ناشران اگر ببينند كه كتابي پرفروش مي شود آن كتاب را چاپ مي كنند وگرنه مترجم ، مولف ياشاعر بايد خودشان باهزينه شخصي كتابشان راچاپ كنند. در اين كشور چاپ كتابهاي درسي وتخصصي بامشكلات زيادي روبرو است وناشران كمتري به انتشار اين كتابهاي مي پردازند.

وي درباره تعداد ناشران فعال لهستان اظهار بي اطلاعي كرد وافزود : من دقيقا نمي دانم دركشورم چند ناشر كتاب چاپ مي كنند اما فكر مي كنم در كشور شما ناشران خيلي بيشتر باشند البته جمعيت كشور ايران خيلي بيشتر از كشور من است .