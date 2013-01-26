پرداخت 2.8 میلیارددلار ارز برای واردات دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: سررسید اعتبارات و برات اسنادی، مشروط بر اینکه گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش مربوطه جزء گروه کالایی 1 تا 9 باشد، بلامانع است.

بانک مرکزی طی بخشنامه ای از چهارم بهمن 91 به بانک های عامل مقرر کرد سررسید اعتبارات و برات اسنادی ، مشروط بر آنکه گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش مربوطه قابل مشاهده در پرتال ارزی جزء یکی از گروه های کالایی اول تا نهم باشد، بلامانع خواهد بود.

در خصوص ثبت سفارش هایی که گروه بندی آنها در پرتال ارزی قابل رویت نباشد، تعیین گروه کالایی از طریق استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد.

از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه معادل 2.8 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی و بانک های کشور جهت واردات دارو و اقلام دارویی به شرکت های دارویی به نرخ مرجع 1226 تومان پرداخت شده است که بالغ بر 400 میلیون دلار بیش از عملکرد سال گذشته است.