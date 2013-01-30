پیامک امدادرسان 20147 در ایام دهه فجر فعال می شود

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در ایام دهه فجر سیستم پیامکی 20147 سازمان داوطلبان راه اندازی می شود.

وی افزود: با این سیستم پیامکی در زمان حوادث و بلایا برای جلب مشارکتهای مردمی و جذب سریعتر کمکهای مورد نیاز استفاده می شود. در حال حاضر طی گفتگو و هماهنگی با شرکت همراه اول اقدامات لازم انجام شده ولی هنوز تفاهمنامه ای منعقد نشده است که قرار است این تقاهمنامه در ایام دهه فجر منعقد شود.

همچنین در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی کارتهای هوشمند اعضای داوطلب هلال احمر به اعضا داده شده که در مرحله اول به 10 هزار نفر از داوطلبان کارت هوشمند داده می شود.