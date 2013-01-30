  1. جامعه
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۳

پیامک امدادرسان 20147 در ایام دهه فجر فعال می شود

پیامک امدادرسان 20147 در ایام دهه فجر فعال می شود

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر گفت: سیستم 20147 پیامک داوطلبان هلال احمر به منظور جلب مشارکتهای مردمی در حوادث و بلایا در دهه فجر رونمایی می شود.

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در ایام دهه فجر سیستم پیامکی 20147 سازمان داوطلبان راه اندازی می شود.

وی افزود: با این سیستم پیامکی در زمان حوادث و بلایا برای جلب مشارکتهای مردمی و جذب سریعتر کمکهای مورد نیاز استفاده می شود. در حال حاضر طی گفتگو و هماهنگی با شرکت همراه اول اقدامات لازم انجام شده ولی هنوز تفاهمنامه ای منعقد نشده است که قرار است این تقاهمنامه در ایام دهه فجر منعقد شود.

همچنین در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی کارتهای هوشمند اعضای داوطلب هلال احمر به اعضا داده شده که در مرحله اول به 10 هزار نفر از داوطلبان کارت هوشمند داده می شود.

کد مطلب 1801086

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها