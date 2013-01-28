با گذشت هزار و چهار صد سال از تاریخ ولادت پیامبر اکرم(ص) ملت ما، در سالگرد این میلاد مقدس، پرشکوهترین مراسم، گرم ترین مجالس و باصفا ترین تجمع ها را به پا می دارند تا روح اخوت اسلامی درپیکره اجتماع، بیش از پیش زنده شود.

جامعه اسلامی متخلق به اخلاق اسلامی و تعالیم اخلاقی پیامبر(ص) باشد

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه جامعه اسلامی باید متخلق به اخلاق اسلامی و تعالیم اخلاقی پیامبر(ص) باشد، اظهار داشت: امروز جامعه اسلامی با اخلاق و تعالیم اخلاقی پیامبر(ص) فاصله گرفته و باید تلاش کنیم ضمن برقراری وحدت و اتحاد در جامعه، شرایط برای نهادینه شدن اخلاق اسلامی در سطوح مختلف فراهم شود.

آیت الله سید محمد شاهچراغی گفت: یکی از اصول کلی اخلاقی پیامبر(ص) که ایشان مورد توجه قرار داد، وحدت و اتحاد میان مسلمانان و دوری از اختلافات است.

هفته وحدت بهترین فرصت برای تحکیم پایه های وحدت در داخل کشور



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه این ایام بهترین فرصت برای تحکیم پایه های وحدت در داخل کشور و یاس و ناامیدی دشمنان است، گفت: نخبگان و خواص جهان اسلام باید با حفظ هوشیاری و بیداری خود و تلاش برای وحدت و اتحاد مردم، زمینه دفع توطئه های دشمنان را فراهم کنند.

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر اینکه امروز مصلحت کشور اتحاد و وحدت همگانی است افزود: در شرایط حساس امروز که مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، بروز اختلافات، خیانت به کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه کشمکش های مسئولان، افزایش قیمت ها و تورم را درمان نمی کند، تصریح کرد: این امر تنها موجب خوشحالی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی می شود.

وحدت لازمه اقتدار نظام و رمز پیروزی ملت ایران است

وی وحدت را لازمه اقتدار نظام و رمز پیروزی ملت ایران دانست و افزود: عظمت اسلام و مسلمانان با وحدت کلمه بیشتر نمایان می شود.

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر اینکه وحدت کلمه رمز گشای تمام مشکلات است اظهار داشت: همه ملت خصوصا مسئولان نظام باید با لبیک به ندای مقام معظم رهبری بر این امر مهم اهتمام داشته باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه وحدت بمانند ولایت در کنار الله قرار دارد، گفت: دشمنان ملت بزرگ ایران اهداف خود را در ایجاد تنش و تفرقه بین مردم و مسئولان نظام جستجو می کنند و همه باید مراقب باشند.

وی ضمن ابراز تاسف از اینکه برخی به دنبال این هستند که قداست و وحدت نظام را به چالش بکشانند، تصریح کرد: فتنه گران داخلی اگر به سوابق بیش از 33 ساله عمر انقلاب نگاه کنند خود متوجه می شوند که با این گونه اعمام و رفتارها به جایی نخواهند رسید و باید به هشدارها توجه کنند و دست از این کارها بردارند.

همه اقشار جامعه منادی وحدت و انسجام در سطح جامعه باشند

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری همواره در فرمایشاتشان بر حفظ وحدت و انسجام در کشور تاکید دارند، خاطرنشان کرد: همه اقشار جامعه باید منادی وحدت و انسجام در سطح جامعه باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اختلاف نظر در میان مسئولان برای نتیجه بهتر در ارائه خدمت به مردم همواره امری پذیرفته‌شده است، گفت: اما باید مراقب بود که این اختلاف نظرها به تفرقه نیانجامد.

وحدت یکی از نمادهای پیروزی هر ملت است

امام جمعه موقت سمنان نیز با اشاره به اینکه وحدت یکی از نمادهای پیروزی هر ملت است گفت: جامعه مسلمانان باید متوجه اهمیت این موضوع باشند که عمدۀ اختلافات از سوی دشمنان اسلام دامن زده می‌شود و ما باید با بهره‌گیری از برکات هفته وحدت و الگو قرار دادن سیره و خلق عظیم رسول خدا(ص)، همچون گذشته آنان را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام بگذاریم.

حجت الاسلام محمد باقر عبدوس با بیان اینکه هفته وحدت فرصتی مغتنم و ارزشمند برای تبلیغ دین اسلام و به نمایش گذاشتن اتحاد و همبستگی اسلامی است اظهار داشت: هفته وحدت نماد عزت و عظمت دنیای اسلام است.

ایران طلایه‌دار وحدت اسلامی

وی با بیان اینکه امروز اتحاد شیعه و سنی در جهان اسلام زبانزد است گفت: ایران به عنوان طلایه‌دار وحدت اسلامی توانسته دین اسلام را به خوبی به جهان معرفی کند.

این کارشناس علوم دینی با تاکید بر این نکته تحقق وعده الهی مبنی بر پیروزی مسلمین بر کفار نیازمند هوشیاری و حرکت بر مدار وحدت است، گفت: یکی از آثار و برکات وحدت اسلامی پیروزی انقلاب اسلامی است که مردم با وحدت کلمه توانستند، دست طاغوتیان و کشورهای سلطه‌گر را از کشور عزیزمان کوتاه کنند.

وحدت و یکپارچگی بین آحاد مختلف مردم موجب پیروزی آنها است

عبدوس افزود: تا وحدت و یکپارچگی بین آحاد مختلف مردم وجود دارد، دشمنان با هیچ حربه و نیرنگی نمی‌توانند به خواسته‌های شوم خود برسند.

وی تصریح کرد: هرگاه تخم نفاق و جدایی درون جامعه گذاشته شود، بین مردم اختلاف نظرها به تغییر دیدها بدل شده و اینجاست که راه برای نفوذ دشمنان باز می‌شود.

حفظ وحدت لازمه قوام و دوام جامعه اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به لزوم حفظ وحدت در جامعه افزود: در سیره پیامبر اسلام(ص) ضمن نفی ارزش های تبعیض آفرین و تفرقه افکن دوره جاهلی همچون برده داری و اختلافات طبقاتی، قومی و نژادی، همواره با عقد قراردادهایی میان گروه های مختلف همچون قرارداد اخوت میان مسلمانان انصار، مهاجر و قبایل اوس و خزرج، وحدت به عنوان راهکاری برای قوام و دوام جامعه اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.

حجت الاسلام علی شکری افزود: مکتب پیامبر که دل‌های بشریت را متحد و یکسان کرد، هدف اصلی از بعثت آن بزرگوار، پرستش خداوند در سایه وحدت و یگانگی بود.

وی افزود: مردم موحد در حقیقت کسانی هستند که در سایه وحدت، خدا را پرستش می‌کنند زیرا تا دل‌های مسلمین یکی نشود وضعیت همین است که می‌بینیم.

تحقق وحدت مهمترین وظیفه علما، اندیشمندان و دولتمردان امت اسلام است

شکری با بیان اینکه خداوند متعال برای امت اسلام، امنیت، آرامش، آسایش و زندگی خوب خواسته است گفت: در جامعه‌ای که امنیت و آرامش نباشد این جامعه نمی‌تواند آرام و سالم باشد، این توانمندی‌هایی که در کشورهای اسلامی وجود دارد اگر در کنار هم قرار گیرد و این ثروتی که در راه تفرقه دارد خرج می‌شود در راه برادری و محبت و وحدت خرج شود جهان اسلام گلستان می‌شود.

مدیرکل تبلیغات استان سمنان ادامه داد: این وظیفه علما، اندیشمندان، دولتمردان و همه امت اسلام است که این شعار رسول‌الله را تحقق ببخشند و امت واحده در واقع امتی است که فرمان رسول خدا را اطاعت کند.

وی بیان کرد: بی ‏تردید اگر مسلمانان، قرآن و پیام‏ های رهایی ‏بخش این کتاب آسمانی را سر لوحه امور سیاسی و اجتماعی خویش قرار دهند، هیچ قدرتی توان مقابله با آنها را نخواهد داشت.

وحدت و انسجام مسلمین سبب یاس و شکست دشمنان می شود

شکری با بیان اینکه وحدت و انسجام مسلمین، سبب یاس و شکست دشمنان می شود اضافه کرد: امروز دین اسلام با وحدت مسلمانان در سراسر جهان می درخشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه برگزاری باشکوه جشن هفته وحدت یکی از آرمان های امام راحل(ره) است، گفت: رویکرد انقلاب اسلامی به مفهوم عملی وحدت، مطابق با تاکیدات و سفارش دین اسلام بوده و در واقع هفته وحدت ثمره اندیشه متعالی معمار کبیر انقلاب است.

دین مبین اسلام همواره بر جایگاه وحدت تاکید دارد

امام جمعه میامی نیز با بیان اینکه دین مبین اسلام همواره بر جایگاه وحدت تاکید دارد گفت: یکی از سفارشاتی که قرآن و سنت همواره بر اهمیت آن تاکید داشته، حفظ وحدت در جامعه اسلامی است.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی با بیان اینکه هر مسلمانی که شعار "لاالا اله الله" را درک کرده باشد همیشه باید برای تقویت وحدت مسلمانان تلاش کند، اظهار داشت: همه مسلمانان جهان یک دشمن مشترک دارند و استکبار جهانی امروز با تمام قوا در برابر مسلمانان جنگ افروزی می کند.

صهیونیست ها از ابتدا دشمن واقعی اسلام بودند

وی با اشاره به اینکه صهیونیست ها از ابتدا دشمن واقعی اسلام بودند گفت: آنها درصدد اختلاف و تفرقه در بین جامعه مسلمین هستند و از هرکاری فروگذار نخواهند بود.

امام جمعه میامی افزود: یکی از نمونه های این دشمنی ها، ایجاد اختلاف بین کردها و رییس جمهور کشور عراق است و مردم این کشور باید با آگاهی کامل مراقب اینگونه اختلاف برانگیزی ها باشند.

وی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی و ورود امام خمینی(ره) به ایران اختلافات به پایان رسید و موضوع وحدت مسلمین حتی در سراسر جهان با قاطعیت از طرف معمار کبیر انقلاب مطرح شد که نتیجه مطلوب آن را در ایران دیدیم.

هفته وحدت، ایام میثاق دوباره با خون شهداست

مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان ادامه داد: وحدت جهان اسلام در حقیقت قدرت مادی و معنوی مسلمین را افزایش می دهد و آنها را در مقابل توطئه های مختلف دشمنان بیمه می کند .

ایرج کارخایی با تبریک فرارسیدن 17 ربیع الاول سالروز ولادت با سعادت پیامبر اکرم(ص) گفت: هفته وحدت نماد ایستادگی مسلمانان در برابر اهداف شوم و پلید دشمنان اسلام است.

وی افزود: برگزاری با شکوه آیین های هفته وحدت فرصت مناسبی برای همدلی و انسجام بیشتر شیعه و سنی و خنثی سازی توطئه های دشمنان نظام اسلامی است.

مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان با بیان اینکه هوشیاری و بیداری اسلامی مسلمانان تمام فتنه های دشمنان را خنثی می کند، گفت: دشمنان با ایجاد نفاق و تفرقه درصدد ضربه زدن به اسلام و ارزش های اسلامی هستند.

دشمن از هر روزنه ای برای تخریب اتحاد و وحدت مردم ایران استفاده می کند

وی آگاه سازی مردم نسبت به مسایل دینی و جریان های فکری را یگانه راه مبارزه با تفرقه افکنان دانست و اظهار کرد: دشمن در این برهه از زمان و با توجه به دستاوردهای عظیم اسلام در دنیا از هر روزنه کوچکی برای تخریب اتحاد و وحدت ملت ها به ویژه مردم ایران استفاده می کند.

کارخایی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران نمونه بارز و کاملی از اتحاد، همدلی و یکپارچگی مسلمانان در جهان است.

نقش مهمی هفته وحدت در تقویت اتحاد و همبستگی بین مسلمانان



مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان نیز با بیان اینکه برگزاری هفته وحدت نقش مهمی در تقویت اتحاد و همبستگی بین مسلمانان دارد، افزود: وحدت مساله ای است که از صدر اسلام تاکنون بر آن تاکید فراوان شده و بزرگان دین، آن را لازمه موفقیت مسلمانان و غلبه بر فتنه های دشمنان دانسته اند.

حجت الاسلام سید محمود حسینی، وحدت را موجب بالندگی و پیشرفت جامعه و تفرقه و اختلاف را مایه فساد و تباهی دانست و افزود: وحدت و یکپارچگی مسلمانان موجب عزت و عظمت اسلام می شود.

مسلمانان نسبت به خطرات تفرقه و اختلاف هوشیار باشند

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با اشاره به تاکیدات قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) نسبت به پرهیز از تفرقه گفت: مسلمانان باید نسبت به خطرات تفرقه و اختلاف در بین خود هوشیار باشند و فریب دشمنان را نخورند.

وی ایجاد اختلاف و تفرقه میان شیعه و سنی را از جمله اهداف اصلی دشمنان به خصوص آمریکا علیه جهان اسلام دانست و افزود: دشمن سعی دارد تا با ایجاد شکاف در صف مسلمانان به اهداف شوم خود دست یابد.

وحدت عامل پیروزی و تفرقه عامل شکست است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه گرمسار گفت: قرآن وحدت را عامل پیروزی و تفرقه را عامل شکست می داند و اسلام نیز برادری و برادری را یک نعمت بزرگ می شمارد که باید مسلمانان قدر این نعمت الهی را بدانند.

حجت الاسلام مهدی ولیخانی گفت: وحدت به معنای اتحاد و یکپارچگی مسلمانان در مقابل دشمن است و در جامعه امروز که استکبار جهانی علیه مسلمانان به پا خاسته و تمام تبلیغات خود را علیه اسلام و مسلمانان جهان بکار گرفته است وحدت نقش مهمی در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه مسلمانان شیعه و سنی باید اختلافات مذهبی و قومی را کنار بگذارند و در مقابل دشمنان بسیج شوند، تصریح کرد: مسلمانان باید بدانند دشمن با اساس اسلام دشمنی دارد و شیعه و سنی برای او فرقی نمی کند.

اطاعت از رهبری یکی از عوامل مهم وحدت در جامعه است

ولیخانی تأکید کرد: در طول تاریخ وجود وحدت پیروزی را به دنبال داشته است و یکی از عوامل مهم وحدت، اطاعت از رهبری در جامعه است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه گرمسار به خطبه 146 نهج البلاغه اشاره کرد و افزود: امیرالمومنین (ع) جایگاه رهبر را همچون ریسمان محکم می داند که مهره ها را متحد می کند و به هم پیوند می دهد.

وی به دیگر عواملی که در ایجاد وحدت نقش دارند اشاره کرد و گفت: غیرت در اتحاد و انسجام افراد نقش بسزایی دارد و می تواند مردم را علیه دشمن بسیج کند و همچنین دین، ایمان، تقوا و صداقت مسئولان با مردم از دیگر عوامل وحدت است.

پیامبر اسلام(ص) مایه رحمت برای جهانیان است

ولیخانی تصریح کرد: از آنجا که پیامبر اسلام مایه رحمت برای جهانیان است و از صدر اسلام برکات زیادی داشته است خداوند پیامبر را به عنوان اسوه حسنه برای معرفی می کند و باید رسول خدا را الگوی زندگی خود قرار دهیم.

وی افزود: مسلمانان باید خود را مدیون زحمت های خالصانه پیامبر بدانند که هر چه داریم از پیامبر و خانواده یک آن حضرت است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه گرمسار افزود: فقط دشمنان دین، نظام و کشور هستند که از تفرقه و اختلاف سود می برند و اگر اتحاد و وحدت قوی در بین مسلمانان جهان وجود داشته باشد، ما شاهد وقایعی مانند آنچه که امروز در برخی کشورهای اسلامی روی می دهد، نخواهیم بود.

دشمنان از وحدت مسلمانان هراس دارند

فرمانده سپاه ناحیه گرمسار نیز گفت: دشمنان از وحدت مسلمانان هراس دارند و تمام هدفشان از بین بردن این وحدت است.

سرهنگ پاسدار رضا قنبری بیان داشت: وحدت اسلامی به معنای یکی شدن شیعه و سنی نیست؛ بلکه شیعه و سنی هر دو مسلمان هستند و هرکدام اعتقادات خاص خودشان را دارند ولی این اختلافات نباید منجر به دشمنی شود، باید اتحاد خودمان را حفظ کنیم تا دشمن از این اختلاف‌ها سوء استفاده نکند.

وی تأکید کرد: قرآن تأکید فراوانی به وحدت مسلمین دارد و علت اصلی این تأکید بخاطر جلوگیری از تفرقه جامعه اسلامی است.

وحدت لازمه بقای انقلاب و تداوم را روشن اسلام است

فرمانده سپاه ناحیه گرمسار ضمن تصریح بر اینکه ما باید در نظر داشته باشیم که جهت وحدت مسلمین باید از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی با هم اتحاد داشته باشیم تا این وحدت همیشه برقرار باشد، گفت: هرگاه بیش از یک میلیارد مسلمان جهان بر محور اسلام و قرآن باهم متحد باشند هیچ قدرتی در دنیا نمی‌تواند با مسلمانان مقابله کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه وحدت لازمه بقای انقلاب و تداوم را روشن اسلام است افزود: به هر حال اتحاد بین شیعه و سنی از مهمترین عوامل اتحاد مسلمین است و به همین خاطر 12 تا 17 ربیع‌الاول هر سال را به نام هفته وحدت نامگذاری شده است.

قنبری در خاتمه افزود: ولادت حضرت رسول اکرم (ص) حرکت عظیم در تاریخ بشر است و چون هر مسلمانی دوستدار حضرت رسول است به ولادت پیامبر افتخار می‌کند و در این صورت ولادت نبی‌اکرم برای هر فرد مسلمان نقطه برجسته‌ای در تاریخ است و یک محور در طول تاریخ محسوب می‌شود.

گزارش از اعظم سالار