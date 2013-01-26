کشف 29 تن شیرخشک و پودر کاکائوی قاچاق در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور خدادادی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی غرب استان تهران با اجرای طرح کنترل انبارها، سوله ها و شرکتهای تولیدی و صنعتی پس از شناسائی انبار یک سرد خانه غیر فعال و متروکه در شهرک امیریه شهریار موفق به کشف شیرخشک و پودر کاکائوی قاچاق شدند.

این مسئول ادامه داد: در بازرسی ماموران از این سردخانه قدیمی که فقط یک قسمت از آن در جهت نگهداری اقلام قاچاق به تازگی راه اندازی شده بود، 22 هزار و 500 کیلو شیر خشک خارجی ساخت کشور سنگاپور به تعداد 900 پاکت 25 کیلویی و 6 هزار و 600 کیلو پودر کاکائوی خارجی به تعداد 264 بسته 25 کیلویی ساخت کشور اسپانیا به ارزش یک میلیارد و صد میلیون ریال کشف شد.

وی گفت: در زمان توقیف اموال، مالک آنها دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد، با توجه به عدم ارائه مدارک مثبته تمام اقلام در محل توقیف و مراتب جهت بررسی و حضور کارشناسی به گمرک اعلام شد و مالک کالا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و اعزام شد.

دستگیری سه سارق به عنف و کشف 8 فقره سرقت در غرب استان تهران

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران اظهار داشت: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت به عنف و دستگیری مظنون توسط کلانتری 11 مرکزی وارجاع به پلیس آگاهی شهروندی به عنوان شاکی پرونده به پلیس آگاهی مراجعه کرد، در این خصوص شاکی با حضور پلیس آگاهی اعلام داشت: جهت خرید شارژ از منزل خارج شدم که در یکی از کوچه های شهریار توسط دو نفر موتور سوار مورد زورگیری واقع شده و گوشی موبایلم سرقت و مرا با چاقو مصدوم وسارقان سپس متواری شدند.

سرهنگ منصور خدادادی عنوان کرد: شاکی در ادامه ماجرا را اینگونه تعریف کرد که پس از درگیری و سرو صدای من همسایگان متوجه ماجرا شده و مرا مداوا و پانسمان کرده وبه بیمارستان رساندند، پس از تشکیل پرونده در کلانتری محل متوجه شدم که یکی از سارقان توسط ماموران پلیس آگاهی دستگیر شده که در مواجهه حضوری سارق را شناسائی کردم.

این مسئول یادآور شد: طی تحقیقات به عمل آمده از سارق دستگیر شده ساکن عباس آباد، متهم در اظهارات خود به سرقت ارتکابی معترف شد و همدست خود را معرفی کرد که پس از هماهنگی قضائی متهم دستگیر شده با قرار صادره یک میلیارد ریال وثیقه روانه زندان شد، تحقیقات جهت شناسائی و دستگیری عوامل باند آغاز شد که در تحقیقات انجام شده مشخص شد که مصطفی در یک کارگاه کاشی در حومه تهران مشغول کار بوده اما هیچگونه آدرسی از وی در دست نبوده که پس از چندین مرحله عملیات منزل فرد دیگری در تهران شناسائی شد.

وی افزود: در بررسی های پلیس مشخص شد متهم مدت یک ماه است که سر کار هم نرفته لذا پس از کنترل و مراقبت منزل متهم و انجام تحقیقات لازم متهمان در منزل خود در محمد آباد کرشته دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت شدند، سارقان در بازجوئیهای پلیس به هشت فقره سرقت به عنف اعتراف کرده وجهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

برخورد با مزاحمان خیابانی و عاملین نزاع از اولویتهای پلیس غرب استان تهران

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران اظهار داشت: به دلیل تاثیر منفی برخی از جرائم همچون مزاحمتهای خیابانی و نزاع و درگیری که در اذهان عمومی برجای می گذارد، تشدید برخورد با این گونه جرایم در اولویت کاری مجموعه پلیس غرب استان تهران قرار گرفته است.

سرهنگ ناصر اصلانی در خصوص عوامل بروز سرقت افزود: طی بررسی کارشناسی که توسط دفتر تحقیقات کاربردی این فرماندهی صورت گرفت 63 علل شناسایی شد که از این تعداد، 23 علت آن به مجموعه پلیس و مابقی مربوط به دستگاهها و ادارات می باشد و در جهت کاهش این پدیده می بایست همکاری متقابل داشته باشیم.

این مسئول گفت: در مجموع در سال 91 در شهرستان قدس در خصوص سرقت، 12 درصد افزایش کشفیات سرقت را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم و بیش از 721 نفر سارق دستگیر شده اند که این امر نشان دهنده کاهش 41 درصدی سرقت در سال جاری بوده که حدود 75درصد سرقتها را سرقت لوازم داخل خودرو می باشد و نیاز است در این خصوص شهروندان توجه لازم را به هشدارهای پلیس داشته باشند.