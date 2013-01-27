مشارکت اردک ها در شالیکاری/ شیوه جدید مبارزه بیولوژیک در گالیکش

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کاووسی کشاورزی که در سالهای اخیر اقدام به کشت ارگانیک محصول شالی کرده است، برای کاهش هزینه های تولید و مبارزه طبیعی با آفات اقدام به رها سازی جوجه اردک در مناطق زیر کشت کرده است.

این اقدام کشاورز گالیکشی برای تولید محصول ارگانیک درحالیست که با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و صنعتی شدن جوامع، کاربرد سموم و کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی به طور چشمگیری افزایش یافته است.

افزایش استفاده از سموم کشاورزی ضمن به خطر انداختن سلامت جامعه باعث تاثیرات منفی در آینده خواهد شد و در این بین به اعتقاد کارشناسان، مبارزه بیولوژیک و کشت ارگانیک بهترین چاره کار خواهد بود.

رضا کاووسی کشاورز کشت ارگانیک در گالیکش به خبرنگار مهر گفت: دو هکتار از اراضی شالیکاری ام را به صورت کشت ارگانیک و مبارزه بیولوژیک از طریق اردک در کشتراز به صورت آزمایشی به زیرکشت برده ام.

وی اظهار داشت: بزرگترین مزیت این کشت، کیفیت بالا و طعم و مزه متفاوت آن است و هزینه ها نیز کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: در این کشت 500 جوجه اردک در زمین خود رها کردم تا هر گونه آفات را بصورت بیولوژیکی از بین ببرم.

کاووسی افزود: فرقی بین محصولات ارگانیک و غیرارگانیک متاسفانه در کشور وجود ندارد، در صورتیکه در کشورهای دیگر بر اساس نوع کود و سم شیمیایی یا بیولوژیک محصولات رتبه بندی می شوند و قیمت هر کدام با توجه به رتبه بندی محصول متفاوت است.

این کشاورز بیان داشت: متاسفانه تبلیغات کمی در این زمینه صورت گرفته و دولت نیز حمایتهایی برای ترغیب کشاورزان انجام نداده است.

وی یادآور شد: بنظر بنده، میزان تولید ارگانیک با اینکه کمی ممکن است پایین تر باشد، ولی از همه لحاظ کیفیت آن مطمئن تر است و مهمتر اینکه سلامت جامعه نیز تضمین شده است.

اسماعیل صابری کارشناس جهاد کشاورزی آزادشهر نیز گفت: طبیعی بودن محصولات، سالم بودن، حفظ عطر و طعم طبیعی و کیفیت برتر آن، ماندگاری و عمر انبارداری بالا و حفظ ارزش غذایی و دارویی از جمله مزایای کشت ارگانیک است.

وی اظهار داشت: آگاهی و آشنایی کم کشاورزان با این محصولات، عدم انجام تحقیقات در خصوص معرفی ارقام برتر، سازگاری با منطقه جهت استفاده کمتر از سموم و کود شیمیایی، ناشناخته بودن محصولات ارگانیک در منطقه از جمله موانع است.

وی عنوان کرد: پایین بودن عملکرد این محصولات، عدم انجام تحقیقات در خصوص مبارزه بیولوژیکی با آفات جهت بکار نبردن سموم برای مبارزه، عدم آشنایی و شناخت کشاورزان با کنترل بیولوژیک از مشکلات موجود در این بخش است.

بذرافشان مدیر جهاد کشاورزی آزادشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر یادآورشد: کشت ارگانیک نیاز به یک طرح ملی دارد و تلاش ما این است که بیشتر زارعت را به این سمت و سو بکشانیم.

وی اظهار داشت: تشکیل تعاونی زعفران کاران برای آشنایی با کشت ارگانیک، انتخاب برند تجاری مناسب برای عرضه به بازار به دلیل کشت کشت زعفران به صورت ارگانیک، معرفی گونه های آلو بخارا شهرستان در برنامه های آتی از جمله برنامه هاست.

مدیرجهاد کشاورزی آزادشهر عنوان کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی برای انتقال یافته های جدید در خصوص این کشت، معرفی محصولات قابل فرآوری از آلو بخارا، معرفی گونه ها گردو در شهرستان از دیگر برنامه هاست.

وی یادآور شد: در این منطقه می توان زعفران، گردو، آلو بخارا و بخشی از باغ زیتون را بصورت کشت ارگانیک انجام داد.

به گزارش مهر، سالانه بیش از 348 هزار تن محصول زراعی و 248 هزار تن محصول باغی در استان گلستان تولید می شود. گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد که تنها 31 هزار هکتار آن تحت پوشش مبارزه بیولوژیک با آفات قرار داد و بخش عمده محصولات زراعی و کشاورزی با استفاده از سموم شیمیایی تولید می شوند.



استفاده از سموم کشاورزی برای مبارزه با آفات گیاهی و بیماریها، جای تولید محصولات سالم و ارگانیک را در سبد خانوارها خالی کرده است.