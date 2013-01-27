مسئولان ایلام در بیان آمارها و دستاوردهای خود به مردم دقت داشته باشند

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که لازمه برگزاری مراسم دهه مبارکه فجر ایمان، تدبیر و خلاقیت است، عنوان داشت: ایام الله دهه مبارک فجر بسیار عزیز است و ارزش آن به ویژگیهای انقلاب بر می گردد.

استاندار ایلام ماهیت اسلامی انقلاب ایران را متمایز با انقلابهای دیگر دانست وافزود: این انقلای متکی بر اراده مردم است ولی در انقلابهای دیگر بر اساس طبقات جوامع شکل گرفته است.

محمود عباس زاده مشکینی مشروعیت ومتکی نبودن به قدرتهای بیگانه را از دیگر خصیصه های انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد واظهارداشت: پیشرفت انقلاب اسلامی ایران با پافشاری بر آرمانهای اسلام از سرعت قابل توجهی برخوردار است.

وی نقش انقلاب اسلامی را در تغییر دیدگاه و آرای پژوهشگران و نویسندگان صاحب سبک بسیار تعیین کننده ارزیابی کرد و تصریح کرد: "اسکاچ پل" قبل از حضور درایران درسال 57 دیدگاهی با عنوان هدفدار نبودن و ارادی نبودن انقلابها داشت که بعد از حضور در ایران و تحقیق در انقلاب اسلامی ایران مقاله ای می نویسد که تمام دیدگاه های خود را باطل می کند ومی گوید این انقلاب، انقلابی ارادی و برخاسته از تفکر اسلامی است.

استاندار ایلام اراده جمعی را مبنای شکل گیری انقلاب اسلامی ایران در سال 57ارزیابی کرد و گفت: این انقلاب یک انقلاب فرامدرن است.

عباس زاده مشکینی براندازی حکومت سفاک شاهنشاهی، ایجاد جمهوری اسلامی و حاکم کردن ارزشها را بارزترین خصوصیات انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد وافزود: نقشه راه این انقلاب با انقلابهای دیگر متفاوت است چون برپایه حمایت از مستضعفین است.

مسئول ارشد اجرائی استان ایلام، دربخش دیگری از سخنان خود ایام دهه فجر را قرینه مثبت دهه محرم خواند و اظهار داشت: دهه محرم ایام الحزن است و دهه فجر باید ایام مسرت برای پایه گذاران عاشورا باشد.

استاندار ایلام خطاب به دست اندرکاران دهه فجر استان ایلام مردمی برگزار کردن ایام الله دهه مبارک فجر را خواستار شد وتصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران رفاه را به عنوان ابزاری برای رسیدن به ارزشها قلمداد می کند.

مشکینی با اشاره به اینکه مسئولین باید در این ایام در بیان آمارها و دستاوردهای خود به مردم دقت داشته باشند، یادآور شد: با انقلاب اسلامی ایران تمام فضیلت های سیاسی جایگزین رذیلت های اخلاقی شد واین ها باید تبدیل به باور شوند و از نگاه سطحی به دهه فجر پرهیز شود.

وی باردیگر مردمی و باشکوه برگزارشدن مراسم جشن انقلاب را متذکر شد و افزود: سازمان تبلیغات اسلامی استان تمام برنامه های این ایام را با کیفیت بالا برگزار کند و زمینه ای برای برگزاری این جشن توسط خود مردم درسالهای دیگر فراهم کند و تدریجاً دولت این وظیفه خطیر رابه مردم محول کند.