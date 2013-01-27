ریسک پذیری شهردار قزوین در شرایط کنونی قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ظاهری در هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر که شنبه شب در تالار مردم برگزار شد اظهارداشت: هر چند لایحه بودجه به دلیلی تغییرات هزینه ای و افزایش برخی قیمتها که در منابع درآمدی شهرداری تاثیرگذار بود با تاخیر به شورا ارائه شد اما از خدمات شبانه روزی شهردار و همکارانشان برای تنظیم لایحه تشکر می شود.

وی از ریسک پذیری بالای شهردار قزوین تشکر کرد و افزود: در شرایط کنونی تامین منابع درآمدی و اجرای پروژه های عمرانی در شرایطی که هزینه ها روبه افزایش است و مشکلات پیش بینی نشده ای را متصور می کند جسارت و توانمندی زیادی می خواهد که شهردار قزوین واجد این شرایط است.

در ادامه این جلسه در خصوص پیشنهاد شهرداری قزوین برای افزایش چهار طبقه به پروژه تجاری مسکونی حکم آباد و تغییر کاربری 6.5 طبقه به هتل برای تامین نیاز شهری پس از سخنان مخالف و مواف طرح موافقت شد.

همچنین در خصوص فروش تراکم مسکونی در سال 92 با 20 درصد افزایش، دریافت عوارش شهرداری از ساخت بنا در باغ ویلاها، بررسی دریافت عوارض از خوابگاههای با نرخ جدید تصمیماتی گرفته شد.

در این جلسه غلامحسین شیری، خاکساران، شهلا عطایی، خورشیدی، حامد کبودوند، فاطمه اشدری و صدیقه حکمت از اعضای شورای شهرنیز در خصوص دستور جلسه دیدگاهای خود را مطرح کردند.