4420 ویژه برنامه در دهه مبارکه فجر در استان ایلام برگزار می شود

حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال چهار هزار و 420 ویژه برنامه شامل طرحهای فرهنگی اقتصادی و عمرانی دراستان انجام می شود، بیان داشت: برنامه های سال 91 دراستان با سالهای دیگر متفاوت خواهد بود.

وی تعداد برنامه های شاخص در دهه فجر را بیش از 530 برنامه عنوان کرد و افزود: در روز چهارشنبه زنگ انقلاب در یکی از مدارس شهر ایلام و در شهرستانها نیز در یکی از مدراس نواخته خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندر ایلام با بیان اینکه در مراسم 22 بهمن تمام اقشار مردم حضوری گسترده و باشکوه خواهند داشت، اظهار داشت: در ایام دهه فجر مراسم تجلیل و تکریم از خانواده های 11 شهید انقلاب دراستان ایلام برگزار می شود.

بهرام نیا افتتاح و کلنگ زنی 11پروژه در شهر ایلام و مراسم جنگ شادی را در تمام شهرهای استان به همراه آذین بندی و چراغانی شدن شهر از دیگر برنامه های کمیته دهه فجر نام برد و افزود: در استان مسئولیت برگزاری برنامه های دهه فجر برعهده رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ودر شهرستانها این وظیفه برعهده رؤسای ادارات سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی درادامه به پروژه های عمرانی وکلنگ زنی درسایر شهرستانهای استان اشاره کرد و افزود: با حمایت مردمی و توجه ستاد دهه فجر این مراسم به خوبی برگزارمی شود.

این مسئول سیاسی امنیتی استانداری ایلام با بیان اینکه شرایط اعتبارات استان نامطلوب است و ادارات با وجود کمبود اعتبارات این برنامه ها را اجرا خواهند کرد، از ادارات و فرمانداریها و تمام دستگاههای اجرایی استان خواست با ستاد دهه فجر همراهی اعتباری داشته باشند.

وی به دیگر برنامه های ستاد دهه فجر اشاره کرد و افزود: درسال آینده فرمانداران مسئولیت اجرای برنامه ها را برعهده بگیرند.