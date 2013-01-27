مصلای مهدیه اهواز از معماری بی نظیر برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری شنبه شب در همایش روحانیون و ائمه جماعت مساجد شهرستان اهواز که از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان برگزار شده بود، اظهار کرد: در ماه های محرم و صفر، روحانیون و مبلغان در شهرهای مختلف استان خوزستان با خطبه های عالی، شور و حرارت خاصی به مجالس امام حسین(ع) بخشیدند که جا دارد از آنها تشکرد کرد.

وی افزود: کسی که برای خدمت به امام حسین(ع) از وقت و زمان خود بزند بی شک در پیشگاه خداوند اجر و غربی بی نظیر پیدا خواهد کرد و افراد حاضر در این مجلس از این فیض بی بهره نخواهند بود.



امام جمعه اهواز با اشاره به آغاز اقامه نماز جمعه اهواز در مصلای مهدیه گفت: ساختمان این مصلا که با همت استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان به این مرحله رسیده است از معماری سنتی خوبی بهره می برد و از زیبایی خاصی برخوردار است.



آیت الله جزایری ادامه داد: خوشبختانه با تلاش و پیگری های مسئولان استان، کار ساخت این مصلا به خوبی پیش رفت و حتی استاندار برای آغاز بهره برداری از این مصلای باشکوه، ستاد ویژه ای تشکل داد.

