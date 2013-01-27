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۸ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۵۹

آیت الله جزایری:

مصلای مهدیه اهواز از معماری بی نظیر برخوردار است

مصلای مهدیه اهواز از معماری بی نظیر برخوردار است

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: مصلای مهدیه اهواز که هم اکنون میزبانی اقامه نماز جمعه مردم اهواز را به عهده دارد از معماری بی نظیر برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری شنبه شب در همایش روحانیون و ائمه جماعت مساجد شهرستان اهواز که از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان برگزار شده بود، اظهار کرد: در ماه های محرم و صفر، روحانیون و مبلغان در شهرهای مختلف استان خوزستان با خطبه های عالی، شور و حرارت خاصی به مجالس امام حسین(ع) بخشیدند که جا دارد از آنها تشکرد کرد.

وی افزود: کسی که برای خدمت به امام حسین(ع) از وقت و زمان خود بزند بی شک در پیشگاه خداوند اجر و غربی بی نظیر پیدا خواهد کرد و افراد حاضر در این مجلس از این فیض بی بهره نخواهند بود.

امام جمعه اهواز با اشاره به آغاز اقامه نماز جمعه اهواز در مصلای مهدیه گفت: ساختمان این مصلا که با همت استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان به این مرحله رسیده است از معماری سنتی خوبی بهره می برد و از زیبایی خاصی برخوردار است.

آیت الله جزایری ادامه داد: خوشبختانه با تلاش و پیگری های مسئولان استان، کار ساخت این مصلا به خوبی پیش رفت و حتی استاندار برای آغاز بهره برداری از این مصلای باشکوه، ستاد ویژه ای تشکل داد.
 
کد مطلب 1801156

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