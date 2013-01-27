روحیه بیگانه ستیزی ملت ایران سبب به پایان رسیدن عمر رژیم طاغوت شد

سید ولی الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیریت بی بدیل و بی نظیر حضرت امام (ره) در کنار هوشیاری و بیداری مردم سبب شد تا انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد.

وی با تاکید بر جلوه دادن نقش و تاثیر گذاری حضرت امام (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی در ایام دهه فجر اظهار کرد: انجام 15 سال (بین سالهای 42 تا 57) کار فرهنگی، فکری، سیاسی و تشکیلاتی توسط حضرت امام (ره) در نهایت منجر به بروز انقلاب شد.



موسوی با بیان اینکه سخنرانیهای حضرت امام در آن دوران خفقان عاملی شد که مردم به خیابانها بیایند و دست به راهپیمایی بزنند، تصریح کرد: انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه و منطقه بود.



معاون امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان ضمن تاکید بر برپایی هر چه باشکوهتر برنامه های خاص ایام دهه فجر یادآور شد: با توجه به تحریمهای اعمال شده علیه ایران و فشار اقتصادی ناشی از جو سیاسی ملتهب سیاسی دنیا بر ایران و سایر موضوعات خارجی سبب شده تا امسال با سالهای دیگر تفاوت خاصی داشته باشد.



موسوی گفت: استکبار جهانی در تلاش برای به انزوا کشیدن ایران در دنیا است.



وی با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها افزود: حضور پرشور و با نشاط مردم در برنامه های خاص این ایام تمامی نقشه های و معادلات استکبار جهانی در به انزوا کشیدن ایران را بر هم خواهد زد.



موسوی اظهار کرد: از آنجایی که رسانه های بیگانه تمامی تلاش خود را در جهت رصد برنامه های خاص ایام دهه فجر بکار می گیرند تا تحلیل هایی خود را بر روی این مسائل داشته باشند، درصددیم تا برنامه های خوب و پرمحتوایی را در شهر داشته باشیم.



معاون امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان بر حضور پرشور و گسترده آحاد مختلف مردم در ویژه برنامه های خاص ایام و به خصوص در راهپیمایی روز 22 بهمن تاکید کرد.



به گفته موسوی، رنگ و سبقه معنویت و تلفیق انقلاب با معنویت و حضور روحانیت در انقلاب اسلامی به ویژه حضرت امام یک تاثیر قابل ملاحظه ای داشته است که بایستی بر روی آن پرداخته شود.



وی از تشکیل کمیته مراسم، اطلاع رسانی، عشایری و پشتیبانی به عنوان کمیته های خاص ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان آبادان نام برد.



موسوی همچنین عنوان کرد: مسیر راهپیمایی روز 22 بهمن ماه نیز از خیابان یک احمد تا مصلای نماز جمعه تعیین شد.



