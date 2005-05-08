سيستم حضور و غياب دانشجويان در دانشگاه آزاد شهر ري ديجيتالي مي شود // دانشجويان دانشگاه آزاد شهر ري بر اساس اثر انگشت اجازه حضور در امتحان را مي يابند

"سيد محمد ميرزاده حسيني" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: با ارائه اين سيستم ديجيتالي و حضور دانشجويان بر اساس اثر انگشت حضور و غياب دانشجويان در جلسات امتحان و كلاس هاي درس بدون اشتباه صورت مي گيرد و ديگر نيازي به سيستم هاي حضور و غياب كاغذي نيست.

وي تصريح كرد : از ابتداي امسال 11 رشته جديد و چندين رشته در مقاطع تحصيلي بالاتر از ليسانس به رشته هاي دانشگاه اضافه مي شود. سال گذشته نيز 7 رشته به رشته هاي دانشگاه اضافه شده بود.

معاون آموزشي دانشگاه آزاد واحد شهرري يادآور شد : از سال تحصيلي آينده رشته هاي كامپيوتر و الكترونيك در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري به صورت آموزش مجازي (e-learning) ارائه مي شوند.

وي خاطر نشان كرد: در سال تحصيلي گذشته دانشگاه در خصوص پيشرفت كمي اساتيد و حضور مستمر آنها در دانشگاه آمار بسيار چشمگيري داشته است به طوري كه غيبت اساتيدي كه غيبت خود را جبران نكرده اند به دو درصد كاهش پيدا كرده است.

معاون آموزشي دانشگاه آزاد واحد شهرري تصريح كرد: در خصوص پيشرفت هاي كيفي نيز با كميته نظارتي كه در حال شكل گيري است، برنامه هايي براي ارزشيابي سوالات امتحاني و بهتر برگزار شدن امتحانات در نظر گرفته ايم.

ميرزاده حسيني خاطر نشان كرد: در ترم هاي اخير امتحانات و ثبت نام به دور از جنجال و شلوغي هاي سال هاي گذشته انجام شده و دانشجويان در ساعتي خاص كه از قبل براي آن ها تعيين شده است براي ثبت نام مراجعه مي كنند. اين امر باعث ايجاد آرامش دانشجويان و آمادگي بيشتر آن ها براي تحصيل مي شود.