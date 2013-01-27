پذیرش 20هزار نفر در ارشد فراگیر/ افزایش 15درصدی شهریه فراگیرها

بهنوش سلیم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در آزمون فراگیر سال جاری، تعداد 20 هزار داوطلب در مقطع کارشناسی ارشد و 86 هزار و 800 داوطلب هم طبق آمار اعلام شده در مقطع کارشناسی پیوسته پذیرش شده اند.

وی اعلام زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان را روزهای 23 تا 30 بهمن ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: شیوه ثبت نام این عده از پذیرفته شدگان هیچ تفاوتی با سایر ورودیهای دانشگاه پیام نور ندارد اما طبق مصوبه، شهریه دوره های فراگیر نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 15 درصد افزایش یافته است.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور تاکید کرد: این عده از پذیرفته شدگان با دانشجویان ورودی نیمسال نخست سال تحصیلی جاری در یک کلاس درس نخواهند بود.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش قرار است نتایج پذیرفته شدگان فراگیر پیام نور امروز یکشنبه 8 بهمن ماه از طریق سامانه سنجش اعلام شود.