حضور حوزه هنری در جشنواره پروین با دو مستند زنانه

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند "یوما" به کارگردانی آزاده آریامنش در بخش بانوی قهرمان ایرانی و مستند "این سه زن" ساخته علی خسروی در بخش نگاه نو، در هفتمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی با دیگر آثار به رقابت خواهند پرداخت.

مستند "یوما" درباره شریفه و ربیعه دو تن از زنان خرمشهر است. زمانی که جنگ در شهرشان شروع شد، آنها زنان میان سالی بودند که جنگ زندگی شان را تغییر داد.

مستند "این سه زن" درباره روزهای مقاومت مردم خرمشهر در مهمترین دوران تاریخ این سرزمین است، این دو مستند محصول سازمان توسعه سینمایی سوره هستند.

این مستندها در بخش مسابقه ملی هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش روی پرده رفتند.