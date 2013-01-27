خطر تجاوز اسرائیل همچنان مطرح است/موازنه قوا را حفظ خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، قدری جمیل شب گذشته اظهار داشت: روسیه همواره در چارچوب قراردادهای امضا شده با دمشق از زمان های گذشته تاکنون سلاح در اختیار سوریه قرار می دهد.

وی با بیان این مطلب افزود: سوریه همچنان از روسیه سلاح دریافت می کند زیرا قراردادهایی که ما با مسکو امضا کرده ایم پیش از بحران سوریه بوده است و روسیه در این رابطه به تعهدات خود پایبند است.

جمیل گفت: خطر تجاوز اسرائیل [به منطقه از جمله سوریه] همواره مطرح است و ما باید موازنه قوا را حفظ کنیم. وی در عین حال خاطرنشان کرد: سوریه سلاح های سبک همچون کلاشینکوف را تولید می کند و علاوه براین نیازی به خرید مسلسل ندارد و صنایع نظامی سوریه می تواند سلاح های ضروری را برای ارتش تولید کند.

معاون نخست وزیر سوریه افزود: زمانی که آمریکا تجهیز تسلیحاتی اسرائیل را متوقف کند سوریه نیز خرید سلاح از روسیه را متوقف خواهد کرد.

"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه در اواخر سال 2012 گفته بود سلاح هایی که به سوریه صادر می شود در چارچوب توافقنامه همکاری امضا شده میان دمشق و اتحاد جماهیر شوروی سابق است.