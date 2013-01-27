قاچاق سوخت یکی از مهمترین معضلات امنیتی استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا محمدیان شامگاه شنبه در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان گرمسار که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به وجود شش شهرک و ناحیه صنعتی در این شهرستان اظهار داشت: از وظایف سازمانی و حاکمیتی دولت، فراهم آوردن بسترهای سرمایه گذاری است که باید به صورت قانونمند انجام شود اما در شهرستان گرمسار در ارائه برخی خدمات با مشکل مواجه ایم.

عدم وجود آزمایشگاه تخصصی برای تشخیص نوع فرآورده ها در گرمسار

وی با بیان اینکه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها در برخی از شهرک های صنعتی با مشکل عرضه سوخت خارج از شبکه مواجه هستیم، گفت: برای جلوگیری از جابجایی غیرقانونی فرآورده های نفتی در شهرستان با دستگاه های امنیتی و انتظامی پیگیری هایی را داشته ایم اما تشخیص نوع فرآورده ها به علت نبود آزمایشگاه تخصصی برای ما مهیا نیست.

سرپرست فرمانداری شهرستان گرمسار با اشاره به اینکه جریمه های اداره تعزیرات نیز بازدارندگی لازم را نداشته و افراد مختلف همچنان روندکاری خود را ادامه می دهند، اظهار داشت: در تلاشیم با هم افزایی سایر دستگاه ها زمینه را برای افراد سودجو که قصد لطمه زدن به اقتصاد کشور دارند را ناامن کنیم.

اقتصاد زیر زمینی یکی از مهمترین چالش های کشورهای در حال توسعه

مدیرکل سیاسی، انتظامی استانداری سمنان نیز در این جلسه یکی از مهمترین معضلات و چالش های کشورهای در حال توسعه را ناشی از اقتصادهای زیر زمینی بخصوص قاچاق دانست و اعلام کرد: کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و قاچاق همواره آزار دهنده بوده است.

حسن اسلامی راد تصریح کرد: در حال حاضر از مسائل نگران کننده و تهدید اقتصاد ملی و بحران در مباحث مالی، خطرات امنیتی قاچاق سوخت است که بیشتر از هر زمانی نمود دارد و در استان سمنان هم از موضوعات امنیتی و مشکلات محسوب می شود.

مهار مقطعی قاچاق سوخت پس از هدفمندی یارانه ها

وی با بیان اینکه پس از هدفمندی معتقد به مهار قاچاق سوخت بودیم که به صورت مقطعی بود و دوباره با راهکارهای دیگر افزایش یافت افزود: در برخی مواقع نوع انتقال غیرقانونی سوخت متفاوت بوده است که از دلایل آن همجواری با پایتخت و هشت استان بزرگ کشور و قرارگیری در مسیرکریدور شرق-غرب، ترانزیت شمال-جنوب و مسیر انتقال قاچاق سوخت به سمت کشورهای افغانستان و پاکستان است.

مدیر کل سیاسی، انتظامی استانداری سمنان در خاتمه تصریح کرد: کارخانجات تصفیه دوم روغن، فرآورده های نفتی را به عنوان سوخت تحویل گرفته و به عنوان حلال صادرات می کند که اقدامات زیادی در سطح استان در فرآیند مصرف و تولید این شرکت ها انجام شده است.