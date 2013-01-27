توافق دولت و مجلس برسر ترکیب تخصیص یارانه/ جلسه بعدی شنبه آینده

حمید رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره توافق اولیه در این کمیته درخصوص اعطای کمک معیشتی به مردم گفت: توافق کلی مجلس و دولت بر این بود که کمک های وِیژه ای برای آخر سال مردم در نظر گرفته شود.



وی تاکید کرد: نحوه اعطای این کمک ها در قالب نقدی یا غیر نقدی منوط به بررسی و تصمیم دولت است که بزودی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.



فولادگر در ادامه افزود: توافق نهایی دیگر درحوزه قانون مبنا برای اجرای فاز دوم هدفمندی بود که قانون اولیه هدفمندی با همان تخصیص 50 درصد مردم، 30 درصد تولید وخدمات و 20 درصد دولت مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار است مباحثی چون سقف قیمتی، نحوه بازپرداخت، آنالیز قیمتها و اولویتهای تولید در جلسات آتی مجلس و دولت مورد بررسی قرار بگیرد.



وی با تاکید بر این مطلب که فاز دوم هدفمندی قطعا امسال اجرا نمی شود خاطرنشان کرد: جلسه آتی دولت و مجلس شنبه آینده برگزار می شود و قرار شد تا برگزاری جلسه بعد، کارگروههای مشترک دولت و مجلس نیز جلسه داشته باشند.



فولادگر افزود: تاکید مجلس بر ارائه زودتر لایحه بودجه بود که امیدواریم هر چه زودتر این اقدام صورت بگیرد.

جلسه شب گذشته مجلس و دولت که با حضور روسای دو قوه، جمعی از وزیران و روسای کمیسیون‌ها و چهره‌های اقتصادی مجلس برگزار شد.



