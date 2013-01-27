  1. سیاست
۸ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۰۹

فولادگر به مهر خبر داد:

توافق دولت و مجلس برسر ترکیب تخصیص یارانه/ جلسه بعدی شنبه آینده

توافق دولت و مجلس برسر ترکیب تخصیص یارانه/ جلسه بعدی شنبه آینده

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس جزئیات آخرین جلسه مشترک دولت و مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور را تشریح کرد و خبر داد در جلسات بعدی مشترک که از شنبه آینده ادامه می یابد سقف قیمتی، نحوه بازپرداخت، آنالیز قیمتها و اولویتهای تولید در هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حمید رضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره توافق اولیه در این کمیته درخصوص اعطای کمک معیشتی به مردم گفت: توافق کلی مجلس و دولت بر این بود که کمک های وِیژه ای برای آخر سال مردم در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: نحوه اعطای این کمک ها در قالب نقدی یا غیر نقدی منوط به بررسی و تصمیم دولت است که بزودی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.

فولادگر در ادامه افزود: توافق نهایی دیگر درحوزه قانون مبنا برای اجرای فاز دوم هدفمندی بود که قانون اولیه هدفمندی با همان تخصیص 50 درصد مردم، 30 درصد تولید وخدمات و 20 درصد دولت مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار است مباحثی چون سقف قیمتی، نحوه بازپرداخت، آنالیز قیمتها و اولویتهای تولید در جلسات آتی مجلس و دولت مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با تاکید بر این مطلب که فاز دوم هدفمندی قطعا امسال اجرا نمی شود خاطرنشان کرد: جلسه آتی دولت و مجلس شنبه آینده برگزار می شود و قرار شد تا برگزاری جلسه بعد، کارگروههای مشترک دولت و مجلس نیز جلسه داشته باشند.

فولادگر افزود: تاکید مجلس بر ارائه زودتر لایحه بودجه بود که امیدواریم هر چه زودتر این اقدام صورت بگیرد.

جلسه شب گذشته مجلس و دولت که با حضور روسای دو قوه، جمعی از وزیران و روسای کمیسیون‌ها و چهره‌های اقتصادی مجلس برگزار شد.


 

کد مطلب 1801234

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