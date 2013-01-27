بازار مبل قلعه میر بهارستان قطب بزرگ مصنوعات چوبی استان تهران شود

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این بازار، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی همچون نگینی درخشان می درخشد که این چنین بستری برای این شعار ارزمند مقام معظم رهبری فراهم شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورا ی اسلامی با اعلام اینکه در چنین منطقه ای رشد تولید ملی رونق بی نظیری به خود گرفته، وظیفه مسئولان منطقه دانست که از این کار و سرمایه ایرانی حمایت ویژه ای داشته باشند.

بسترهای مناسب اقتصادی در بهارستان فراهم است



وی همچنین ایجاد اشتغال بیش از صدها نفر از جوانان جویای کار در منطقه را بصورت مستقیم و غیرمستقیم در این بازار بزرگ مبل از دیگر اقدامات موثر این مجموع نام برد و عنوان کرد: بازار برگ مبل شهرک قلعه میر با ابتکار عمل صاحبان تولید مصنوعات چوبی امروز بستر مناسبی را برای قدرت خرید مردم با توجه به شرایط حاکم اقتصادی فراهم کرده که نسبت به بازار مبل تهران بسیار متفاوت است.

نکو ادامه داد: این منطقه با داشتن بیش از صدها واحد تولیدی در زمینه مصنوعات چوبی بویژه صنعت مبل می تواند نیاز استان را از این صنعت بی نیاز کند.

مدیریت شهری برغم دریافت عوارض اقدامات مطلوبی در این حوزه انجام نمی دهد

نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر تاکنون از سوی مسئولان شهرستان به ویژه شهرداری نسبت به این منطقه نگاه ویژه ای صورت می گرفت، این منطقه امروز می توانست به عنوان یک قطب صنعتی استان تهران مطرح شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه مجموعه شهری برغم دریافت عوارض قانونی، اقدام چندان اثر بخشی در این حوزه نداشته و بسیاری از صاحبان تولید و عرضه گلایه های را اعلام کردند که امید می رود بتوان برای رشد و شکوفایی این صنعت در این شهرستان اقدامات ویژه ای در سطح استان و منطقه انجام داد.

مسئولان برای تحقق شعار امسال اهتمام ویژه داشته باشند



وی خواستار اقدام جدی متولیان امر به منظور آگاهی شهروندان سطح شهرستان و استان از چنین مرکزی شد و اظهار داشت: تاکنون چنین مرکز بزرگی که می توانست نقش بسیار ارزنده ای را در قدرت خرید شهروندان ایفا کند، مورد غفلت و کوتاهی مسئولین بویژه شهرداری گلستان واقع شده است.

این مسئول ازشهرداری گلستان و مجموعه فرمانداری شهرستان خواست تا با در نظر گرفتن شعار ارزشمند امسال مقام معظم رهبری مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اقدامات ویژه ای مبنی بر معرفی این مرکز به سطح استان و منطقه و نیز بهسازی مسیر تردد و تبلیغات شهری این قطب تولیدی را در دستور کاری خود قرار دهند.

این مرکز بزرگ مبل استان که از لحاظ قیمتی بسیار مناسبتر از بازار یافت آباد است، در حد فاصل جاده ساوه شهرستان بهارستان شهرک قلعه میر واقع شده که بصورت عرضه و تولید در حال فعالیت است.