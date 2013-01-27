محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره اصرار دولت در ابقاء سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در حالی که این اقدام خلاف قانون است، گفت: تا کنون در طول تاریخ قانون گذاری این کشور، اینگونه دهن کجی به قانون مشاهده نشده است.

وی اظهار داشت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از 150 قاضی عالی رتبه کشور است تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است، اما دولت از حضور غیر قانونی او در این سازمان حمایت می‌کند.

نماینده مردم طرقبه و چناران با بیان اینکه معلوم نیست برخی مقامات چه منفعتی از کارهای غیرقانونی می برند و راضی می شوند رای هیئت عمومی دیوان عدالت را زیر پای بگذارند، اظهار داشت: معلوم نیست چه دستی در کار است؛ یک فردی که تصرفاتش در اموال عمومی خلاف قانون است و این کار نیز جرم محسوب می شود، اینگونه حمایت شود.

وی در ادامه افزود: نمی دانم این مسوولیت باقی مانده در این چند ماه چقدر ارزش دارد که هیئت وزیران که باید نماد قانون مداری باشد حاضرند به صراحت در برابر قانون تصمیم بگیرند.

دهقان با بیان اینکه برخی مقامات اجرایی استاد از عرش به فرش افکندن تعداد زیادی انسان های شایسته در دوره خدمتشان هستند، تصریح کرد: این افراد چگونه حاضرند برای فردی که شایسته مقام نبوده و اتهامات زیادی دارد هزینه پرداخت کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت تعاون رفاه کار و امور اجتماعی است و شیخ الاسلامی این اختیار را ندارد مسئولیت خودش را به معاون اول تفویض نماید، گفت: بر فرض محال اگر این کار قانونی باشد باید توسط وزیر انجام بگیرد نه هیئت وزیران، که مغایر قانون است.

نماینده مردم طرقبه و چناران همچنین از قوه قضائیه خواست تا از خود و شان احکامش دفاع کرده هزینه زیر پا گذاشتن قانون را به تجاوز کنندگان به حریم قانون نشان دهد چرا که این افراد دوباره یک راه غیر قانونی را برای عدم اجرای قانون پیش گرفتند و این اقدامات در شان هیچ انسان قانون گذار و معتدلی نیست.

دهقان که خود جز امضاء کنندگان استیضاح وزیر تعاون رفاه و کار امور اجتماعی نیست، گفت: نمایندگان مجلس تمایلی نداشتند در پایان عمر دولت وزیری را استیضاح کنند اما اینگونه دهن کجی به قانون نباید بدون هزینه باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح استیضاح وزیر تعاون رفاه و کار امور اجتماعی با 18 امضا و6 محور هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

امضای چهره های شاخصی همچون علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران غلامرضا مصباحی مقدم و مسعود پزشکیان از دو فراکسیون اصلی مجلس همچنین چهرهای اصلاح طلب پای این استیضاح دیده می شود.

مهمترین محور این طرح عدم برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی علیرغم ابطال حکم وی از سوی دیوان عدالت اداری است.

مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه علنی ندارد و در صورت پابرجا بودن طرح استیضاح هفته پس از تعطیلی مجلس این طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.