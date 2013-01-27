آغاز دور جدید بارندگی طی روزهای آینده/ شدیدترین بارندگیها در غرب کشور

احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همانطور که در پیشتر نیز گفته شد، بارشهای مناسبی در راه است که ابتدا از عصر امروز و از سمت غرب و شمال غرب، سامانه کم فشار فعالی به میهنمان نفوذ می کند و در مناطق یاد شده بارشهای باران و در مناطق سردسیر برف شروع می شود.

این پژوهشگر درباره گسترش بارشها گفت: از طرفی سامانه کم فشار دیگری از سمت عرضهای جنوبی تر از کشور ما و از سمت دریای سرخ و شمال افریقا در حال نفوذ به ایران و تلفیق با سامانه یاد شده است که این سامانه جنوبی نیز رطوبت خوبی را همراه دارد و سبب شدت گرفتن بارشها از فردا (دوشنبه) می شود.

وی ادامه داد: این بارشها از فردا به تدریج به سایر مناطق نیمه غربی، نیمه شمالی، دامنه های زاگرس، دامنه های البرز، تهران، مناطق مرکزی و جنوب غربی کشیده می شود و از اواخر دوشنبه و طی روز سه شنبه تقریبا در سراسر کشور بارشهای باران و برف را شاهد خواهیم بود.

مرادی درباره نوع بارشها افزود: از آنجایی که جریانهای گرم و مرطوب جنوبی غالب است در ابتدا بیشتر بارشها به شکل بارشهای باران خواهد بود، اما به تدریج و طی روز سه شنبه به بعد برخی از بارشها در مناطق سردسیرتر به برف تبدیل می شود.

این پژوهشگر درباره اوج بارشها گفت: بارش در کل نیمه غربی، شمالی و جنوبی مناسب است اما اوج بارشها در مناطقی از غرب، جنوب غرب و دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس رخ می دهد.

وی با هشدار به مردم، کشاورزان و مسئولان اضافه کرد: بارشهای رگباری موجب جاری شدن سیلابهای محلی، طغیان رودها و آبگرفتگی در مناطق یاد شده خواهد شد. همچنین بارش برف سنگین در ارتفاعات کشور و بخصوص در رشته کوههای زاگرس و البرز و همچنین کولاک برف در بیشتر گردنه های کشور موجب حوادثی خواهد شد. وزش باد شدید در استانهای جنوب غربی و در استانهای حاشیه خلیج فارس هم موجب توفانی شدن این خلیج می شود.

مرادی با مژده به ساکنان کلانشهرها گفت: به ساکنان کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، کرج، مشهد، اراک و تبریز این مژده را می دهیم که در تمام روزهای این هفته هوای این شهرها در شرایط سالم و حتی در برخی روزها پاک خواهد بود. بخصوص طی روزهای آینده بارشهای کلانشهر تهران بسیار مناسب و چشمگیر است.

این پژوهشگر درباره ادامه بارشها افزود: بارشها از چهارشنبه کمی فروکش می کند اما مجددا از روزهای پایانی هفته موج جدیدی از بارش کشور را فرا می گیرد.