10 هزار نفر در دهلران آموزش پیشگیری از معلولیت های ناشی از انفجار مین را فرا گرفتند

صادق جایروندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد پیشگیری اداره بهزیستی در راستای آموزش عموم دامداران وکشاورزان در راستای آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های ناشی از انفجار مین و مهمات عمل نکرده اند مدت دوسال اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی می کند.

وی افزود: هدف از برگزاری این کلاس ها را آگاه سازی عومی در خصوص مین ومهمات عمل نکرده به جای مانده از جنگ و حوادث وعوارض ناشی که افراد مختلف از جمله دامداران و کشاورزان که در معرض تهدید هستند برگزار می کند.

جایروندی افزود: یک موسسه خصوصی تحت نظارت بهزیستی اقدام به آموزش افراد می کند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دهلران گفت: تاکنون بیش از 10هزار نفر از دامداران و کشاورزان منطقه آموزش های لازم را در این خصوص فر گرفته اند.

وی افزود: روند اجرای این کلاسها به صورت جلسات گروهی وتجمعی دامداران و کشاورزان ئر روستاها وعشایر منطقه هم به صورت آموزش های فر دی و توزیع کتاب بین دانش آموزان در خصو ص مین وسخنرانی اجرا می شوند.