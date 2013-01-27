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۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

10 هزار نفر در دهلران آموزش پیشگیری از معلولیت های ناشی از انفجار مین را فرا گرفتند

10 هزار نفر در دهلران آموزش پیشگیری از معلولیت های ناشی از انفجار مین را فرا گرفتند

دهلران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی شهرستان دهلران گفت: 10 هزار نفر در دهلران آموزش پیشگیری از معلولیت های ناشی از انفجار مین را فرا گرفتند.

صادق جایروندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد پیشگیری اداره بهزیستی در راستای آموزش عموم دامداران وکشاورزان در راستای آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های ناشی از انفجار مین و مهمات عمل نکرده اند مدت دوسال اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی می کند.

وی افزود: هدف از برگزاری این کلاس ها را آگاه سازی عومی در خصوص مین ومهمات عمل نکرده به جای مانده از جنگ و حوادث وعوارض ناشی که افراد مختلف از جمله دامداران و کشاورزان که در معرض تهدید هستند برگزار می کند.

جایروندی افزود: یک موسسه خصوصی تحت نظارت بهزیستی اقدام به آموزش افراد می کند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دهلران گفت: تاکنون بیش از 10هزار نفر از دامداران و کشاورزان منطقه آموزش های لازم را در این خصوص فر گرفته اند.

وی افزود: روند اجرای این کلاسها به صورت جلسات گروهی وتجمعی دامداران و کشاورزان ئر روستاها وعشایر منطقه هم به صورت آموزش های فر دی و توزیع کتاب بین دانش آموزان در خصو ص مین وسخنرانی اجرا می شوند.

جایروندی اظهار داشت: تعداد سه مربی که خود قبلا باشرکت درکلاس های آموزشی دوره های لازم را گذرانده اند آموزش می دهند.

کد مطلب 1801326

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