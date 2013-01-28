"ریحانه" مامن زنان آسیب پذیر/ وضعیت درمان اعتیاد زنان همپای مردان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، با کاهش یافتن سن اعتیاد در کشور و گسترش آن در بین نوجوانان و دانش‌آموزان و حتی زنان شاهد پدیده‌ای شوم در میان خانواده‌های ایرانی هستیم که برای جلوگیری از گسترش این پدیده نابهنجار همکاری تمام ارگان‌های دولتی و غیردولتی از جمله آموزش ‌و پرورش و سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیاز است.

در این میان آنچه مسلم است اینکه زنان بیش از مردان، قربانی آسیب های اجتماعی هستند و توصیه کارشناسان به مسئولان این است که به جای تکذیب و انکار وجود چنین پدیده هایی، وظایف خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

در همین خصوص مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد زنان همدان با عنوان "مرکز ریحانه" در محله اسلامشهر همدان قرار دارد که گذری بر آن مسائلی را روشن می کند.

سمیه یکی دیگر از زنان مرکز ریحانه است که می گوید: سه بار ازدواج کردم، هر بار باعشق، ولی با عشق نمی شود، من نتوانستم، خواهرم، زن برادرم، دختر زن عمویم و هر کس را دیدم نتوانست.

وی با لحن پر افسوس می گوید: این مشکلات است که آدم را وادار می کند کارهایی را که نمی خواهد انجام دهد، وقتی جایی ندارم، مجبورم خانه دوستانم بروم و این خود عامل ایجاد مشکلات است.

براساس صحبتهای مسئولان این مرکز، بیماران این مرکز یا خودمعرف هستند و یا اینکه توسط گروه همسان برای مشاوره و مباحث روانشناسی ارجاع می‌شوند.

مرکز ریحانه همدان از سال 88 راه‌اندازی شده است

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها درباره این مرکز گفت: مرکز ریحانه از سال 88 راه‌اندازی شده و مشابه این مرکز نیز به عنوان کاهش آسیب مردان احداث شده است.

سید جلال بطحایی با بیان اینکه خانم‌ها در این مرکز ثبت نام می‌کنند و بعد از پذیرش و صحبت با مشاور با توجه به نوع مشکلی که دارند دسته‌بندی می‌شوند، گفت: آنهایی که خطر انتقال اچ آی وی را خود یا همسرانشان داشته باشند به کلینیک مثلثی یا مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری ارجاع شده و خدمات را از آنجا دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: در این مرکز، خدماتی مانند ارائه وسایل کاهش آسیب، کمک‌های اولیه و به برخی یک ‌وعده ناهار داده می‌شود.

بطحایی اضافه کرد: همچنین برای حرفه‌آموزی افراد یک سری کلاس‌های آموزشی خیاطی و قالیبافی در نظر گرفته شده است.

بطحایی افزود: کسانی که محل سکونت نداشته باشند در مراکز “شیرتر” که از طریق بهزیستی ایجاد شده مستقر می‌شوند.

200 معتاد بهبود یافته در این مرکز در حال آموزش و حرفه‌آموزی هستند

وی بیان کرد: هم‌اکنون 200 معتاد بهبود یافته در این مرکز در حال آموزش و حرفه‌آموزی هستند که پس از گذراندن دوره‌های مربوط گواهی فنی و حرفه‌ای دریافت خواهند کرد.

بطحایی با بیان اینکه در مرکز ریحانه هشت نفر فعالیت می‌کنند، گفت: خدماتی مانند سرنگ و وسایل پیشگیری مورد نیاز در ابتدای ورودی در قفسه‌ها گذاشته شده که افراد به هر میزان که می‌خواهند در اختیارشان قرار داده می‌شود.

وی به فعالیت دو تیم سیار نیز اشاره کرد و گفت: این تیم‌ها با مراجعه به پاتوق‌ها وسایل کاهش آسیب را توزیع و سرنگ‌های مصرف شده را هم تا حد ممکن جمع‌آوری می‌کنند.

بطحایی با بیان اینکه این مرکز به نقطه دیگری از شهر همدان منتقل می شود، افزود: یک مرکز تخصصی نیز تا پایان سال با عنوان مرکز "مشاوه ویژه زنان" راه‌اندازی می شود که علاوه بر پرداختن به اعتیاد زنان به سایر بیماری‌های آمیزشی نیم‌نگاهی خواهد داشت.

در این مرکز داروی متادون داده نمی‌شود

وی با بیان اینکه در این مرکز داروی متادون داده نمی‌شود، افزود: با معاونت دانشگاه علوم پزشکی همدان هماهنگ شده و مراکز دریافت متادون آنها را پذیرش می‌کنند.

بطحایی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان همدان دو مرکز و در نهاوند نیز یک مرکز دارد و سازمان بهزیستی نیز در ملایر و همدان خدمات ارائه می‌دهد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان نیز با بیان اینکه سال گذشته میزان بهبود یافتگان از اعتیاد در همدان 30 نفر بود، گفت: با تلاش این مرکز در 9 ماهه اول سال جاری این رقم به 70 نفر افزایش یافته است.

فتح‌الله نظری‌پویا گفت: میزان بهبودیافتگان اعتیاد در بین زنان معتاد در شهرستان همدان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: تاکنون 30 تا 40 زن کارتن‌خواب نیز توسط مرکز کنترل و کاهش آسیب بانوان در شهرستان همدان به مرکز ام ام تی بهزیستی معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در کنار کلینیک مثلثی پنج پایگاه بهداشتی نیز در مراکز پرخطر شهرهمدان شناسایی شده و مشاوره بیماری ایدز انجام می‌شود.

10 پاتوق توسط این مرکز شناسایی شده است

وی اضافه کرد: مراکز دی آی سی ماهانه بین دو هزار تا دو هزار و 500 سرنگ در اختیار مراجعه کنندگان به این مرکز قرار می‌دهد و تاکنون نیز 10 پاتوق توسط این مرکز شناسایی شده است.

نظری‌پویا افزود: بر اساس استعلام‌های صورت گرفته توسط معاونت دانشگاه علوم پزشکی سالانه با یک شرکت خدماتی برای ارائه خدمت در این مرکز قراردادی منعقد می‌شود که با دریافت هزینه‌های لازم از دانشگاه علوم پزشکی همدان ماهانه حداقل به 100 نفر خدمات حمایتی و بهداشتی ارائه می‌کنند.

دکتر محمد ربیع یگانه پزشک هماهنگ کننده سیل و ایدز در استان همدان نیز از کاهش سن اعتیاد در جامعه سخن گفت و افزود: در شرایط کنونی گرایش زنان به اعتیاد افزایش یافته است.

محمدربیع یگانه عنوان کرد: این مراکز با هدف پیشگیری از شیوع بیماری ایدز و بازتوانی افراد شروع به فعالیت کردند که تاکنون به ارائه خدمات مختلف می‌پردازند.

وی گفت: تیم‌های سیار مراکز کاهش آسیب با سرکشی به پاتوق‌ها، آموزش و خدمات ارائه می‌کنند که این تا حدودی از بیماری‌هایی مانند ایدز جلوگیری می‌کند.

فرماندار همدان نیز در نشستی که به همین منظور، اعتیاد را یکی از مهمترین معضلات جامعه امروز دانست که با توجه به آسیب‌های موجود و روند رو به گسترش آن یک تهدید جدی برای جامعه به شمار می‌رود.

پنج هزار و500 نفر به مرکز DIC بانوان در همدان مراجعه کرده‌اند

حسن قهرمانی‌مطلق افزود: پنج هزار و500 نفر از ابتدای سال به مرکز DIC (کاهش آسیب اعتیاد) بانوان در شهرستان همدان مراجعه کرده‌اند.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 34 هزار مورد خدمات از طریق این مرکز به زنان در معرض خطر ارائه شده و دو هزار و 471 نفر نیز توسط گروه‌های سیار آموزش دیده‌اند.

قهرمانی‌مطلق با بیان اینکه 90 هزار سرنگ تاکنون در بین این افراد توزیع شده است، ادامه داد: از سرنگ‌های ارائه شده به این افراد نیز 50 درصد پس از استفاده جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه تست اچ آی وی نیز از شهریورماه برای 600 نفر انجام شده است، گفت: از بین این افراد تست ابتلای پنج نفر مثبت بوده است.

قهرمانی‌مطلق اضافه کرد: در شهر همدان 16 محله پرخطر،13 پاتوق زنانه و 10 پاتوق مختص مردان شناسایی شده است.

وی گسترش خدمات و مشاوره، توانمندسازی و ارائه آموزش‌های مختلف به این افراد را از مهمترین راه‌های کاهش آسیب اعتیاد دانست.

یک مددکار اجتماعی نیز با اشاره به عدم پذیرش اعتیاد زنان در جامعه گفت: در حالی که انتظار می‌رود تابو بودن اعتیاد زنان باعث ایجاد انگیزه برای ترک اعتیاد بشود، اما انگ و برچسبی را که معتادان زن تجربه می‌کنند مانع ترک کردن اعتیاد می‌شود.

منا امینی با اشاره به پذیرفته نبودن اعتیاد زنان در جامعه گفت: اگرچه تاثیرات فیزیکی اعتیاد به مواد مخدر بر مغز تمام انسانها شبیه به هم است اما زنان معتاد علاوه بر آسیب‌های خود اعتیاد، مشکلات دیگری را در جامعه تجربه می‌کنند که مردان هیچ‌گاه با این محوریت‌ها و مسائل روبه‌رو نمی‌شوند.

زنان معتاد نسبت به مردان بیشتر آسیب می‌بینند

وی درباره مشکلات زنان معتاد اظهار کرد: این زنان علاوه بر مشکلات اقتصادی، فیزیکی دچار مسائل روحی و اجتماعی نیز می‌شوند و در جامعه شرایط تلخ‌تری را نسبت به مردان تجربه می‌کنند.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های اجتماعی برای زنان مشکلات بیشتری به وجود می‌آورد بر لزوم حمایت بیشتر از زنان تاکید کرد و گفت: آموزش‌های رسانه‌ای در این زمینه می‌تواند نقش بسیار مهمی را در افزایش سطح کیفی و کمی حمایت‌های اجتماعی از زنان معتاد ایفا کند.

امینی ادامه داد: به علت نبود آموزش رسانه‌ها و ارائه اطلاعات درست در این زمینه افراد به علت ارتباطات فرد به فرد اطلاعات غلطی را دریافت می‌کنند، به گونه‌ای که برخی از معتادان با این فرض که شیشه اعتیاد‌آور نیست یا با این تفکر که با مصرف شیشه می‌توان تریاک یا کراک را ترک کرد به سمت مصرف شیشه می‌روند.

اقدامات درمانی اعتیاد زنان همپای درمان اعتیاد مردان پیش نرفته است

این مددکار اجتماعی با تاکید بر لزوم استفاده مراکز ترک اعتیاد زنان از مسئولان باتجربه، بیان کرد: اقدامات درمانی اعتیاد برای زنان همپای مردان پیشرفت نکرده است.

به گفته این مددکار اجتماعی زنان معتاد از هر طبقه اجتماعی با هر مقطع تحصیلی معمولا تجربه مصرف شیشه را داشته‌اند و ظاهرا طبقه اقتصادی به نوع ماده مصرفی ارتباطی ندارد.

وی ادامه داد: در گذشته تجربه مصرف مواد مخدر از مواد سبک شروع می‌شد اما امروزه معمولا مصرف‌کنندگان با مواد مخدر سنگین مانند کراک و شیشه که به راحتی قابل دسترس و قابل مصرف است، شروع می‌شود.

با این تفاسیر پرواضح است که اعتیاد زنان پدیده‌ای است که باید قابل توجه سیاستمداران و برنامه‌ریزان قرار گیرد تا با توجه به تفاوت‌های زنان به آن رسیدگی شود.

اگر تصور کنیم که هر برنامه‌ای برای اعتیاد مردان چیده‌ایم می‌توانیم عینا برای زنان پیاده کنیم اشتباه است چراکه درمان بیماری اعتیاد زنان با مردان فرق می‌کند و زمینه‌های متفاوت دارد.

باورهای غلط به هر چه پنهان‌تر شدن بیماری اعتیاد زنان کمک می‌کند ونباید اجازه دهیم این نقش پنهان به خانواده و جامعه برسد.