یازدهمین نمایشگاه ماشین آلات و یراق آلات مبلمان گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، یراق‌آلات، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته از امروز هشتم بهمن‌ماه با حضور حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تهران گشایش یافت.

علی فاضلی درباره جزئیات برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با مشارکت 180 شرکت داخلی و 46 شرکت خارجی در حالی آغاز به‌کار کرده است که 12هزار و 840 متر مربع فضا به بخش داخلی و 1300 متر مربع فضا به شرکت‌های خارجی اختصاص یافته و در مجموع 30 هزار متر مربع از فضای نمایشگاه تحت پوشش قرار گرفته است.

رئیس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران افزود: در این گردهمائی شرکت‌هایی از کشورهای اسپانیا، مالزی، بلژیک، اندونزی، چین، ترکیه، سوئیس، آلمان، اتریش، انگلیس، ایتالیا و کره جنوبی با هدف معرفی آخرین دستاوردهای خود و رقابت با تولید کنندگان داخلی مشارکت دارند.

وی، تصریح کرد: در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین آلات، یراق آلات، تجهیزات مبلمان تهران، تجهیزات و ماشین آلاتی درباره یراق‌آلات، تجهیزات وماشین آلات درودگری، تولید نئوپان، فیبر، پرس چوب، شکل‌دهی فلزات، تزریق پلاستیک و ریخته گری مرتبط با صنایع و مواد و مصالح صنعت مبلمان، چوب، تخته‌های چند لایی، پروفیل‌های ساده و رنگ شده، رویه مبل، ارائه خواهد شد.

رئیس مجمع صنوف تولیدی تاکید کرد: تعداد سالن‌های تحت پوشش نمایشگاه 10 سالن غربی نمایشگاه بوده و امور اجرایی نمایشگاه را 2 شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران و میلاد مبتکر شرق برعهده دارند.

