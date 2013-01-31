مروری بر کتاب "دهه سرنوشت ساز (22-12بهمن57)"

به گزارش خبرگزاری مهر، روز اول دهه فجر یعنی پنجشنبه 12 بهمن ماه به انقلاب اسلامی، پیامبر اعظم(ص) و استقرار حکومت اسلامی نامگذاری شده است.

دهه فجر،‌ سرآغاز طلوع اسلام، ‌خاستگاه ارزش‌های اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است. در دهه فجر، اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه­ای تعیین‌کننده و بی­مانند می­باشد.

اگرچه بسیاری سعی کرده‌اند این انقلاب را در ردیف سایر انقلاب‌ها و تحولات دنیا بدانند، اما نظرات آنان با واقعیت‌ها فاصله زیادی دارد؛ زیرا نیروی انقلاب اسلامی بدون مرزبندی طبقاتی و گروهی بوده و ایدئولوژی آن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله می‌باشد که سنخیتی با ایدئولوژی­های رایج دنیا ندارد و رهبری آن نیز به دست یکی از مردان کم­نظیر تاریخ، حضرت امام خمینی(ره) بود. به همین دلیل جریانات و تحولات قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مخالف غالب تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی پیش رفت. واقعیت این است که دنیا با چنین انقلابی آشنایی نداشت، لذا در برخورد با آن نیز شیوه‌ها و روش‌های معمول را به کار می‌گرفت که کارآیی و تأثیر چندانی در سیر جریان دیده نشد. از همین رو عوامل اساسی پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان چنین برشمرد:

رهبری حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی که با شیوه‌ای استثنایی و فوق‌العاده‌رهبری و فرماندهی انقلاب را به عهده گرفتند و آن را تا پیروزی نهایی به نحو احسن هدایت کردند. حضور یکپارچه و متحد مردم در تمامی صحنه‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آنچنان توان و قوتی ایجاد نمود که هیچ‌گونه امکانی برای مقابله با آن در توان رژیم شاه و اربابانش­ نبود.

اعتقاد به اسلام و موازین و ارزش‌های آن و همچنین عشق به خاندان پیامبر و اسوه بودن آنان برای مردم و الهام از زندگی و شهادت آنان در راه خدا، خصوصاً درس گرفتن از عاشورا، چنان تحولی به وجود آورد که نه تنها برای بیگانگان بلکه برای سران و کارگزاران سیاسی ـ امنیتی رژیم شاه هم به­خوبی قابل درک نبود.

مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اصلی ترین و فعالترین مراکز پژوهشی و فرهنگی کشور در زمینه چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی و نیز حوادث پس از آن تاکنون، ضمن عرض تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر و سالگشت پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی به رهبری امام­ خمینی (ره)، مجموعه‌ای برگزیده از منشورات خود را با موضوع شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار انقلاب، تاریخ شفاهی انقلاب و دانستنی‌های انقلاب اسلامی در هر روز این دهه به علاقه‌مندان معرفی می کند.

کتاب دهه سرنوشت ساز (22-12بهمن57) تألیف داوود قاسم‌پور

با فرار محمدرضا شاه از کشور، انقلاب مردم ایران به رهبری امام خمینی برای پیروزی و برکندن نظام استبدادی و شاهنشاهی شتاب گرفت. تعویض پی درپی نخست وزیرها از اوائل سال 1357 نشانگر اوج بحران در تشکیلات رژیم پهلوی بود که در نهایت نیز نتوانست سیل خروشان ملت ایران را مهار کند.

با ورود امام خمینی به ایران و هدایت مردم، سرانجام، انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. فاصله زمانی بین بازگشت امام خمینی به ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی که به طور شایسته ای دهه فجر انقلاب اسلامی نامیده شده است، طلیعه پیروزی بود. اقدامات و تصمیمات قاطع امام در این دهه در برابر رژیم پهلوی، دستگاه حکومت شاپور بختیار را سردرگم کرد.

این پژوهش در چندین فصل آغازین وقایع دهه سرنوشت ساز را با گریز زدن به تشکیل شورای انقلاب و نقش هدایت گر آن در راهپیمایی ها شروع کرده و در ادامه به اقدامات رژیم پهلوی برای مهار انقلاب پرداخته است. فصول بعدی که عمده ترین مباحث کتاب به آنها اختصاص دارد، بازگشت امام به میهن و هدایت حرکت مردم و پیوستن گروه های مختلف مردمی به نهضت اسلامی تا پیروزی انقلاب اسلامی را به دنبال دارد.

در پایان نویسنده چگونگی تشکیل دولت موقت مهندس مهدی بازرگان و عکس العملهای گوناگون در برابر آن، تشدید حکومت نظامی و اعلام بی طرفی ارتش را که از وقایع مهم دهه فجر هستند را مورد بررسی قرار داده است.

عناوین سرفصل های این کتاب: 1- از تشکیل شورای انقلاب تا سقوط ازهاری 2- تشکیل دولت ائتلافی شاپور بختیار، کنفرانس گوآدلوپ، ماموریت هایزر در تهران و فرار شاه از کشور 3- فرار شاه تا ورود امام به کشور 4- از ورود امام به کشور تا تشکیل دولت موقت مهندس مهدی بازرگان 5- تشکیل دولت موقت بازرگان و پیروزی انقلاب اسلامی ایران.