تقسیم عناوین نخست بین کشتی گیران روس

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از رقابتهای جام یاریگین، پس از قهرمانی اوپن سات از روسیه،‌ دولت نیازبیکوف نفر سوم جهان از قزاقستان و تاکاتسوکا از ژاپن قهرمان آسیا نیز به مقام سوم مشترک وزن 60 کیلوگرم رسیدند، ضمن اینکه در این وزن کولمن اسکات از آمریکا نفر سوم المپیک و فرانکلین گومز پورتوریکویی دارنده مدال نقره سال 2011 جهان از دور مسابقات حذف شدند.

مدال طلای وزن 66 کیلوگرم هم به الیاس بیک بالاتوف از روسیه رسید و برنت مت کالف امریکایی هم نایب قهرمانی این وزن شد.

بنا بر این گزارش رده بندی مسابقات چهار وزن اول به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: آرتم گبک 2- سعداله قاضی ماگمداف 3- بازار ژالساپوف(همگی از روسیه) و ماری سیتا رومی تاکا(ژاپن)

60 کیلوگرم: 1- اوپان سات 2 – الکساندر بوگومایف(هردو روسیه) 3 – دولت نیازبیکوف(قزاقستان) و نورویوکی تاکاتسوها(ژاپن)

66 کیلوگرم: 1- الیاس بیک بالاتوف(روسیه) 2 – برنت مت کالف(آمریکا) 3 – رسول مرتضی علی یف و اکسلید رومانوف(هر دو از روسیه)

74 کیلوگرم: 1- انور گودیف 2- صبا هوژبتی 3- کاخابر هوژبتی و رسول ژوکایف (همگی از روسیه)

رقابتهای اوزان 84، 96 و 120 کیلوگرم این رقابتها نیز از امروز آغاز شده است.