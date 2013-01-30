نامشخص بودن برنامه لیگ بسکتبال به خاطر "وابا"/ شاید شیوه فینال تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه همیشگی کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، در پایان مرحله دورهای (رفت و برگشت) رقابتهای لیگ برتر، هشت تیم برتر دیدارهای خود را برای در مرحله پلیآف دنبال میکنند. فهرست این هشت تیم در فصل جاری مسابقات لیگ برتر روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای هفته هجدهم و پایانی دور برگشت کامل میشود.
به طور معمول باید چند روز پس از پایان مرحله برگشت، رقابت تیمها در مرحله پلیآف آغاز شود اما امسال میزبانی ایران در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا (وابا) برگزاری این مرحله از رقابتها را به تاخیر انداخته است و هنوز زمان دقیق آغاز آن مشخص نیست.
مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا که حکم انتخابی جام ملتهای 2013 را دارد اما از این حیث هیچ اهمیتی برای بسکتبال ایران ندارد (تیم ملی ایران با قهرمانی در کاپ آسیا سهمیه جام ملتها را کسب کرد)، طی روزهای 19 تا 23 بهمن ماه با حضور تیمهای اردن و لبنان که شانس اصلی کسب سهمیه هستند همراه با سوریه و عراق در تهران برگزار میشود.
در هر صورت پس از این رقابتها، مسابقات لیگ برتر باید با برگزاری دیدارهای مرحله پلیآف پیگیری شود اما کمیته مسابقات فدراسیون هنوز در مورد زمان آغاز این مرحله به نتیجه نرسیده است.
حسن نوربخش، رئیس کمیته مسابقات در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: چهار تیم برای سفر به تهران اعلام آمادگی کردهاند اما ترجیح میدهیم پس از ورودشان به تهران، برنامه پلیآف لیگ ایران را تنظیم کنیم. احتمال اینکه تیمی انصراف دهد وجود دارد و اگر تعداد تیمها کمتر شود، روزهای میزبانی ما هم کاهش خواهد داشت و از آن طرف زودتر میتوانیم پلیآف را آغاز کنیم. بنابراین بهتر است پس از ورود تیمها و اطمینان از حضورشان، در مورد پلیآف تصمیم گیری کنیم.
البته نوربخش در حالی به انصراف احتمالی تیمها از سفر به تهران اشاره کرد که هر چهار تیم اردن، لبنان، سوریه و عراق اسامی نفرات اعزامی خود را اعلام کردهاند و طبق قوانین وابا، انصراف آنها 25 هزار دلار جریمه خواهد داشت.
محمدرضا مشحون، مدیر سازمان تیمهای ملی بسکتبال با تائید این خبر به مهر گفت: بعید میدانم تیمی انصراف دهد چون باید جریمه 25 هزار دلاری را به وابا بپردازند. ضمن اینکه آنها مدارک خود را برای فدراسیون ایران هم ارسال کردهاند و ما در حال انجام اقدامات برای تهیه ویزای آنها هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در هر صورت کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال با در نظر گرفتن ملحق شدن ملیپوشان به تیمهای باشگاهیشان و استراحت آنها، در کمترین فاصله پس از پایان رقابتهای غرب آسیا، مرحله پلیآف لیگ برتر را آغاز میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست پلیآف لیگ برتر به صورت 2 از 3 برگزار میشود. در پایان این مرحله چهار تیم بازنده تعیین کننده جایگاههای پنجم تا هشتم خواهند بود که طبق درخواست تیمها دیدارهای آنها احتمالا برگزار نخواهد شد. چهار تیم برنده مرحله نخست پلیآف هم در مرحله دوم دیدارهایشان را برای حضور در فینال به صورت 3 از 5 دنبال میکنند.
طبق برنامه دیدارهای مرحله ردهبندی مسابقات لیگ برتر به صورت 2 از 3 و مرحله فینال به صورت 3 از 5 برگزار میشود اما در صورت کمبود زمان امکان دارد شیوه فینال تغییر کند.
نوربخش در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: طبق درخواست تیمها که به حق هم است باید تمام مسابقات باشگاهی را پیش از نوروز 92 تمام کنیم. لیگ برتر هم باید تا پایان اسفندماه تمام شود. به همین دلیل و در صورتیکه زمان کم داشته باشیم، احتمالا فینال را هم به صورت 2 از 3 برگزار میکنیم.
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