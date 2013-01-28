دلگرمی مردم در اوج زمستان/ مصوبه گازرسانی که اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرهای دیشموک و قلعه رئیسی در میان کوهستانهای سترگ زاگرس مرکزی در غرب استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند.

دو منطقه محرومی که در دهه 80شهر شدند تا زمینه برای زدودن غبار محرومیت از چهره آنها فراهم آید. اگرچه هنوز هم با فقر و محرومیت دسته و پنجه نرم می کنند.

این روزها هوای دیشموک و قلعه رئیسی سرد است. اما مردم ای دیار هنوز دل گرم اند که شاید مصوبه سفر استانی گازرسانی به این دو شهر محقق شود.

مصوبه ای از دور سوم سفرهای استانی دولت به کهگیلویه و بویراحمد که بارها مسئولان خبر از اجرایی شدن آن دادند اما چهار زمستان گذشت و شعله گازی در این دو شهر روشن نشد.

مهر ماه سال گذشته بود که استاندار سابق استان در سفر به این دو شهر از آغاز عملیات گازرسانی به "دیشموک" و "قلعه‌رئیسی" تا سه ماه آینده خبر داده بود.

20 هزار نفر در انتظار اجرای مصوبه

اکبر نیکزاد در آن سفر گفته بود: برای تسریع در گازرسانی با هزینه کمتر به این دو شهر و همچنین گازرسانی به روستاهای بیشتری در مسیر، هم اکنون سه گزینه مطرح است که کار مطالعه و طراحی آن آغاز شده است.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح 90 کیلومتر لوله گذاری انجام می‌شود و اعتبار پیش بینی شده برای اجرای آن بیش از 80 میلیارد ریال است.

استاندار سابق استان یادآور شد: با اجرای این طرح، نزدیک به 20 هزار نفر از مردم این مناطق از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.

آن سه ماه هم گذشت و باز خبری نشد تا اینکه مدیرعامل شرکت گاز استان از کلنگ زنی این طرح در در فروردین 91 خبرداد تا دیشموک و قلعه رئیسی به عنوان پانزدهمین و شانزدهیم شهرهای استان گازدار شوند.

هوشنگ صیدالی همچنین گفته بود: سال 91 سال گازرسانی به مناطق محروم است و باید با تلاش مضاعف کار گازرسانی به این مناطق را شدت بخشید.

نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی و چرام در مجلس هم در آن روزها گفته بود: کلنگ زنی گازرسانی به دو بخش قلعه رئیسی و دیشموک با قول مساعد مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در فروردین ماه جاری انجام می شود.

جنگلهای بلوط قربانی بدقولی مسئولان

با این حال سال 91 آخرین ماههای خود را می گذراند و عمر دولت هم رو به پایان است و مردم این دیار برای تحقق این مصوبه لحظه ها را می شمارند.

اگرچه در این بین تنها قربانی، درختان بلوطی است که باید بسوزند تا به جای گاز مردم این شهرها را گرم کنند.

شهردار قلعه رئیسی قطع درختان جنگلی در این بخش را در فصول سرد سال نگران کننده می داند و می گوید: با توجه به وجود جنگلهای انبوه بلوط، مردم در نبود گاز از این سوخت استفاده می کنند.

خدا کرم فتحی به خبرنگار مهر گفت: این مسئله موجب وارد آمدن خسارتهای زیادی به منابع طبیعی این منطقه شده است.

پیگیری مردم برای رفع مشکل گاز

وی بیان کرد: مردم این بخش و همچنین بخش دیشموک سالهاست که منتظر گاز هستند و تاکنون مکاتبات زیادی با مسئولین امر شده که بی نتیجه مانده است.

شهردار قلعه رئیسی اظهار داشت: مردم این بخش و همچنین بخش دیشموک رنج زیادی از نبود گاز به خصوص در فصول سرد سال می برند.

فتحی عنوان کرد: این طرح هنوز و به رغم وعده های مکرر مسئولین هنوز کلنگ زنی نشده است.

وی بیان داشت: با این حال نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی و چرام روز گذشته در نماز جمعه قلعه رئیسی از پیگیری های خود برای اجرای این طرح خبرداد.

این زمستان هم با سوز و سرمایش در حال گذر است و لازم است مسئولین در این مدت زمان طولانی مانده تا فصل سرمای سال آینده به فکر تحقق وعده هایشان باشند.