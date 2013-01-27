کاهش چشمگیر جرایم در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ منوچهر امان اللهی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان اردکان از دستگیری چند باند سرقت در شهرستان ‌های اردکان و میبد خبر داد و اظهار داشت: نیروهای تلاشگر انتظامی با هوشیاری و همکاری مردم باندهای سرقت را یکی پس از دیگری متلاشی می کنند و این امر در کنار دینداری و اخلاق مداری مردم سبب شده تا یزد به عنوان یکی از استانهای امن کشور معرفی شود.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر جرایم در سال جاری عنوان کرد: در 9 ماه گذشته شاهد کاهش چشمگیر انواع جرایم از جمله سرقت در استان یزد بوده ایم و در شهرستان اردکان نیز سرقت کاهش 44 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

امان اللهی، این کاهش چشمگیر را مرهون تلاش های کارکنان نیروی انتظامی اردکان به ویژه فرمانده سابق انتظامی این شهرستان دانست.

امام جمعه اردکان نیز در این مراسم با اشاره به سابقه دینی و فرهنگی مردم شهرستان اردکان اظهار داشت: این شهرستان به علت وسعت و موقعیت ویژه آن از نظر قرار گرفتن در مسیر ترانزیت شمال به جنوب و استقرار صنایع مختلف در آن از اهمیت خاصی در کشور برخوردار است.

حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی اظهار امیدواری کرد: با تامین نیرو، امکانات و تجهیزات، زمینه ایجاد امنیت پایدار و کامل در این شهرستان فراهم شود.

در این مراسم از تلاش ها و خدمات سرهنگ محمدعلی افشاری تجلیل و سرهنگ احمد کمالی به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اردکان معرفی شد.

سرهنگ افشاری از این پس در معاونت پشتیبانی فنی فرماندهی انتظامی استان یزد انجام وظیفه خواهد کرد.