ضایعات پوستی بانوان سیستان بلوچستانی را به سمت پزشکان اصفهان کشاند

ناهید عبدالله آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اغلب اطفال این ناحیه مبتلا به سوء تغذیه بودند و شکایت اصلی آنها سرماخوردگی و عفونتهای مجاری فوقانی تنفسی بود.
وی از مراجعه اغلب زنان و در درجه دوم اطفال در سنین مختلف به پزشکان کاروان سلامت هلال احمر استان اصفهان خبرداد و تصریح کرد: اکثر بیماران شکایتهای گوارشی- عفونتهای تنفسی- سینوزیت- عفونتهای زنان داشتند وافراد بشدت سوء تغذیهای و آنمیک (کم خون) بودند.
عضو کمیته پزشکان کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان اصفهان محدودیت در نوع داروها درمان بیماران را سخت و مشکل کرده بود و بیان داشت: به طور مسلم تنوع داروها کم بود تعداد آنها و نوع آنها محدود و تنوع بیماریها بالاتر بود که لازم است د رکاروانهای بعدی برون استانی این موارد مدنظرگرفته شود.
وی، محدودیت داروهای تزریقی- نبودن محل معاینه، نبودن شرایط سرمتراپی و اقدامات اورژانسی مثل سرم درمانی برای بیمارن با فشار خون بالا و یا حمله آسم را از معایب دیگر این پروژه اعلام کرد و تاکید کرد: عفونت زنان- بیماری های عصبی- استخوانی و روحی از دیگر بیماریهای مشاهده شده در این جمعیت است.
عبدالله آبادی ویزیت بیماران در یک اتاق کم نور و صدا اکو و صدا همهمه در راهروها بلند و اکثر بیماران بدون نوبت مراجعه میکردند که مشاجره برای نوبت بیشتر وقت را تلف میکرد، اضافه کرد: بهتر است بیماران در صورت امکان قبل از مراجعه از طریق همکاران پزشک عمومی اسکرین شده و با نامه به متخصص ارجاع داده شوند تا از تراکم بیمورد و مواردی که نیاز به ویزیت متخصص ندارند مراجعه نکنند.
وی تاکید کرد: حدود 25 درصد از افراد با یک برگه به چند پزشک مراجعه میکنند.
عضو کمیته پزشکان کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: اکثر بیماران عفونتهای تنفسی فوقانی و دردهای مفصلی گاتریت و تورم معده و ناراحتیهای گوارشی عفونت مجاری ادراری- مثانه و سنگهای ادراری داشتند و بیماریهای پوستی کمخونی و فشارخون و دیابت نیز از سایر موارد معاینه شده بود.
وی ادامه داد: چند کودک (F.T.T) با رشد عقب مانده ویزیت شد که برای بررسی بیشتر به شهر دیگر ارجاع داده شد.
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