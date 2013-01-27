میزبانی نشست ایران و 1+5 فرصت کسب اعتبار برای برخی کشورها نباشد

مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مذاکرات ایران و 1+5 گفت : دولت های غربی به ویژه کشورهای 1+5 می دانند که سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله هسته ای تغییرناپذیر است.

وی افزود: بر مبنای یک هدف مشروع سیاست دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را دنبال می کنیم و اگر آنها به این امید باشند که ایران در سیاست های خود در قبال این مسئله تغییری ایجاد می کند ، این امر یک خیال باطل است.

دواتگری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات مسکو اعلام کرد که بر اساس فتوای شرعی رهبری به دنبال دست یابی به سلاح نیست، اظهار داشت: آنها مفهوم پیام مقام معظم رهبری و حکم شرعی آن را درک نمی کردند. در جامعه آنها فتوا تعریف نشده است و نمی دانند زمانی که ولی فقیه فتوایی را صادر می کند ، تعهد شرعی دارد.

وی ادامه داد: آنها خواهان تضمین جمهوری اسلامی برای آینده بودند ، در حالی که ما می گوییم فتوای رهبری تضمین است .آنها یا نمی خواهند واقعیت را بپذیرند و یا اینکه این موضوع بهانه ای برای تحت فشار قرار دادن ایران است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: نقش ایران امروز در خاورمیانه و بیداری اسلامی قابل توجه است . ما اکنون در مبادلات سیاسی خاورمیانه نقش کلیدی داریم و در جریان افغانستان و عراق و همچنین سوریه که اخضر ابراهیمی اعلام کرد باید از ایران برای حل بحران سوریه کمک بگیریم، مشهود است.

وی با بیان اینکه در مذاکرات نیز این روند ادامه دارد، بیان کرد: دولت های غربی هستند که باید از سیاست خود تجدید نظر کنند و سیاست یک گام و دو هوای آنها دیگر پاسخگو نخواهد بود.

دواتگری با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی دارای دو کلاهک هسته ای است، خاطرنشان کرد: اگر قرار است امنیت جهانی تأمین شود ، جامعه بین المللی باید اجماع داشته باشد و علیه اقدامات رژیم صهیونیستی نیز اقدام کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه درباره مکان مذاکرات آتی ایران و 1+5 و تصمیم گیری ها و پیشنهادات متعددی که در این باره مطرح است ، گفت: ما باید ابتکار عمل را در اختیار داشته باشیم و تبدیل به بازیچه نشویم که آنها برایمان تعیین تکلیف کنند.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد مذاکرات صورت بگیرد، باید با توافق طرفین که جمهوری اسلامی ایران در آن نقش اساسی دارد ، ادامه پیدا کند و هر کشوری نباید از این فضا برای جلب اعتماد بین المللی برای خود استفاده کند.

دواتگری درباره پیشنهاد وزیر امور خارجه کشورمان در مصر برای برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 در قاهره نیز گفت: ما باید جایگاه کشور خودمان را حفظ کنیم ، کشورهایی که خود در چالش های امنیتی قرار دارند نمی توانند برای کشور ما میزبان خوبی باشند.

وی تأکید کرد: باید در این زمینه تعصب بیشتری داشته باشیم و نسبت به جایگاه کشورمان تصمیم بگیریم و از مقامات کشورمان نیز می خواهیم که از تصمیمات عجولانه پرهیز کنند . اگر می خواهیم فعالیت صلح امیز هسته ای را ادامه دهیم باید ابتکار عمل را در دست داشته باشیم و جایگاه خود را حفظ کنیم .

دواتگری در پاسخ به این سئوال که بهترین مکان برای محل برگزاری دور آتی مذاکرات چیست، گفت: این مذاکرات می تواند در کشورهایی که موضع خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ندارند برگزار شود.

وی تأکید کرد: به هر حال باید فضا به گونه ای نباشد که برخی از کشورهایی که از اعتبار لازم بین المللی برخوردار نیستند از این فرصت برای کسب اعتبار بین المللی استفاده کنند، ما بازیچه نیستیم که کشورها از ما سوءاستفاده کنند و از دولتمردان نیز انتظار داریم که در تصمیم گیری ها جایگاه کشور را مدنظر قرار دهند.