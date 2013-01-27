اثبات توانمندی ارتش در حلب/ هلاکت سرکرده یگان سپرجزیره

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوری الوطن امروز در گزارشی نوشت: ارتش سوریه اخیرا پیشروی های متعددی در حومه دمشق، حمص، عقربا و حلب داشته است.

در حمص اخیرا 29 عضو گروه تروریستی النصره از سوی ارتش کشته شدند. همچنین درگیریها در حلب نشان داد که ارتش سوریه کاملا بر اوضاع این شهر سیطره دارد.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی سوریه در گزارشی از کشف سه تونل زیرزمینی در منطقه داریا حومه دمشق خبر داد. گروههای تروریستی از این تونلها برای انتقال تسلیحات استفاده می کردند.

در عملیات ارتش سوریه در مناطق دوما و الذیابیه در حومه دمشق نیز تعداد زیادی از تروریستها کشته شده و برخی دیگر زخمی شدند.

در حمص، حماه و حلب و حومه این شهرها همچنان پیگرد گروههای تروریستی ادامه دارد و در آخرین درگیریها آسیبهای متعددی به مواضع گروههای مسلح وارد آمد.

اما در استان الرقه درگیری یگانی از ارتش سوریه با یکی از گروههای تروریستی به کشته شدن اکثر تروریستها منجر شد. در این درگیری سرکرده گروه موسوم به "یگان سپر جزیره" نیز کشته شد.

در تحولی دیگر، جبهه تروریستی النصره با صدور بیانیه ای مسئولیت انفجارهای روزگذشته در شهر السلمیه در استان حماه و منطقه حامیش در دمشق را پذیرفت.