  1. هنر
۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

ایمانی خوشخو:

هنرهای تجسمی صاحب سند توسعه می‌شوند

هنرهای تجسمی صاحب سند توسعه می‌شوند

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی از تدوین سند توسعه هنرهای تجسمی در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی شنبه هفتم بهمن ماه به بررسی جشنواره تجسمی فجر اختصاص داشت.

در این جلسه سید عباس میر هاشمی دبیر کل پنجمین جشنوار ه بین المللی هنرهای تجسمی فجر نیز با ارائه گزارشی از جشنواره گفت: پنجمین جشنواره تجسمی فجر در رشته‌‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، سفال، مجسمه‌سازی، کاریکاتور، تصویرسازی، عکاسی  و پوستر، مقالات و فیلم‌های مستند تجسمی برگزار می‌شود که رشته‌های عکاسی، پوستر و کاریکاتور بین‌المللی است و آثار هنرمندان 54 کشور به جشنواره ارائه شده است.

میرهاشمی ادامه داد: در این جشنواره هنرمندان پیشکسوت در شورای سیاستگذاری و داوری و بخش غیررقابتی حضور دارند و جشنواره در تهران و 11 استان برگزار می شود.

میرهاشمی با اشاره به فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی در جشنواره تجسمی فجر گفت: فیلم‌های مستند هنرهای تجسمی به معرفی و شناسایی بیشتر هنرهای تجسمی کمک می‌کند و با توجه به اهمیت آنها در جشنواره تجسمی فجر قرار گرفته است که امیدواریم این بخش فرصتی برای معرفی هنر مظلوم و پر جمعیت تجسمی باشد.

محمدحسین ایمانی‌خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه گفت: با توجه به نظرات اعضای کمیسیون ضرورت دارد که مباحث نظری هنرهای تجسمی مورد توجه قرار گیرد و در جشنواره هنرهای تجسمی فجر مطرح شود.

ایمانی خوشخو ادامه داد: کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحث و مسایل هنرهای تجسمی را به طور جدی دنبال می کند و سند توسعه هنرهای تجسمی توسط این کمیسیون تدوین خواهد شد.

ایمانی خوشخو افزود: با توجه به اینکه در دوسالانه های تجسمی کمتر به مباحث نظری و ارزشی پرداخته می‌شود، جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر می تواند این مباحث را مورد توجه قرار دهد.

اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات پیشنهادات و انتقادات خود را درباره جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر مطرح کردند.

توجه به مباحث نظری هنرهای تجسمی، رویکرد پژوهشی و علمی و ایجاد اتاق فکر هنرهای تجسمی از مهمترین مواردی بود که اعضای کمیسیون مطرح کردند.

کد مطلب 1801467

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